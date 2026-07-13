Теперь более 10 тысяч школ в Узбекистане смогут бесплатно пользоваться платформой Канва

·25·Узбекистан
Теперь более 10 тысяч школ в Узбекистане смогут бесплатно пользоваться платформой Канва

Канва подписала с Узбекистаном грантовое соглашение в сфере образования на сумму 20 млн долларов.

Теперь более 10 тысяч школ страны смогут бесплатно пользоваться платформой Канва фор Эдукатион в течение 3 лет.

Платформа будет использоваться для подготовки различных визуальных материалов к урокам, создания презентаций и дизайнов, а также для организации творческих работ учащихся.

Канва фор Эдукатион предназначена в основном для учителей и учеников. С ее помощью расширятся возможности подготовки современного цифрового контента в школах.

В результате соглашения школы в Узбекистане получат право бесплатно использовать возможности Канва в образовательном процессе.

CanvaЎзбекистонCanva for Education
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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