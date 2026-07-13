Теперь более 10 тысяч школ в Узбекистане смогут бесплатно пользоваться платформой Канва
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Канва подписала с Узбекистаном грантовое соглашение в сфере образования на сумму 20 млн долларов.
Теперь более 10 тысяч школ страны смогут бесплатно пользоваться платформой Канва фор Эдукатион в течение 3 лет.
Платформа будет использоваться для подготовки различных визуальных материалов к урокам, создания презентаций и дизайнов, а также для организации творческих работ учащихся.
Канва фор Эдукатион предназначена в основном для учителей и учеников. С ее помощью расширятся возможности подготовки современного цифрового контента в школах.
В результате соглашения школы в Узбекистане получат право бесплатно использовать возможности Канва в образовательном процессе.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…