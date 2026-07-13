Тяжелые последствия после суши: о чем предупреждают врачи?

Суши могут стать причиной опасной инфекции, хотя это происходит не всегда. Риск в основном связан с сырой рыбой, яйцами или продуктами, прошедшими недостаточную термическую обработку.

Если продукт заражен такими бактериями, как сальмонелла, он попадает в организм через пищу. Такая инфекция может привести к диарее, лихорадке, болям в животе и сильному обезвоживанию.

У большинства людей болезнь проходит в течение нескольких дней. Однако у детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом инфекция может протекать тяжелее. В некоторых случаях требуется госпитализация пациента.

В распространяемой информации говорится, что пациентка после тяжелой инфекции проходила лечение в реанимации, а затем у нее наблюдался паралич Белла. Это паралич лицевого нерва, который проявляется ослаблением движений на одной стороне лица.

Однако сальмонеллезная инфекция не считается типичной причиной паралича Белла. Такая связь встречается редко, и каждый случай требует индивидуальной медицинской оценки.

При употреблении суши следует выбирать проверенные места, обращать внимание на свежесть продукта и соблюдение санитарных норм.