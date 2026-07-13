В кафе, расположенном в Мирабадском районе, произошел пожар

·4·Общество
В кафе, расположенном в Мирабадском районе, произошел пожар

В Мирабадском районе Ташкента зафиксирован очередной случай возгорания. На этот раз инцидент произошел в точке общественного питания на проспекте Мирабад.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар был потушен. Огонь повредил около 15 квадратных метров кровли здания.

Информации о пострадавших или погибших в результате пожара нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения происшествия.

ТошкентМирободФавқулодда вазиятлар вазирлиги
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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