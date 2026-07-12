В Перу более 500 младенцев назвали именем Холанд

·0·Мир
В Перу более 500 младенцев назвали именем Холанд

В дни проведения чемпионата мира 2026 года в Перу более 500 новорожденных получили имена в честь нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Особенно часто это явление наблюдалось после начала турнира.

Согласно данным, в стране 468 младенцев были зарегистрированы под именем Холанд. Еще 91 ребенок получил полное имя Эрлинг Холанд.

Большая часть детей с такими именами появилась на свет уже после старта чемпионата мира. Этот показатель еще больше вырос после того, как сборная Норвегии обыграла Бразилию и вышла в четвертьфинал.

ҲоландЭрлинг ҲоландПеруНорвегияЖаҳон Чемпионати
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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