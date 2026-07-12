Сенатор США Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщила его пресс-служба через официальные страницы в социальных сетях Кс и Facebook.

В заявлении говорится, что сенатор ушел из жизни в субботу вечером, 11 июля, вследствие скоротечной и внезапно возникшей болезни.

«Сенатор США Линдси Грэм скончался в субботу вечером, 11 июля, после непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма выражает благодарность за молитвы и поддержку в это тяжелое время и просит с уважением отнестись к частной жизни», — говорится в официальном заявлении.

Кончину сенатора также подтвердил президент США Дональд Трамп.

«Сенатор Линдси Грэм был одним из величайших людей и сенаторов, которых я знал. Он всегда работал в интересах народа и был истинным патриотом Америки. Нам будет очень не хватать Линдси Грэма», — написал Трамп.

Телеканал НБК Невс со ссылкой на данные полиции сообщает, что сотрудники скорой медицинской помощи прибыли в дом сенатора по вызову в связи с остановкой сердца.

Для справки: Линдси Грэм родился в 1955 году. Он являлся членом Сената США от штата Южная Каролина с января 2003 года. С января 2025 года занимал должность председателя Бюджетного комитета Сената США.