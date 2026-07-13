Хаменеи предупредил США и Израиль новым заявлением

Верховный лидер Ирана предупредил США и Израиль о том, что они получат ответ за последние атаки на Исламскую Республику.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети. В своем заявлении Хаменеи упомянул погибших в результате атак и пообещал, что за них будет отомщено.

«Мы клянемся отомстить за всех мучеников, погибших в этих двух войнах», — написал он.

Хаменеи подчеркнул, что независимо от того, кто руководит Ираном, США и Израиль ответят за эти нападения.

На данный момент дополнительной информации о том, какие именно меры предпримет иранская сторона после этого заявления, не поступало.