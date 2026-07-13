Секундная ошибка: во время учений пулемет развернулся в сторону инструктора и открыл огонь (видео)

В социальных сетях обсуждают видео, на котором запечатлена тренировка экипажа российской мобильной системы противовоздушной обороны. На кадрах видно, как пулеметчик теряет контроль над управлением оружием.

Согласно имеющимся данным, во время стрельбы из пулемета «ЯкБ-12,7» стрелок не смог справиться с сильной отдачей. Из-за этого оружие мгновенно развернулось в сторону, где находился инструктор.

Ситуация была крайне опасной. Если бы направление ствола изменилось еще немного, учения могли закончиться трагедией. Сообщается, что инструктор успел вовремя отреагировать и отойти в сторону.

По предварительным предположениям, на инцидент повлиял не только человеческий фактор, но и конструкция установки. Мощная отдача пулемета и особенности его крепления напрямую влияют на безопасность.

Официальные источники пока не дали подробных комментариев по поводу случившегося. Видео же в очередной раз продемонстрировало, насколько важны правила техники безопасности во время военных учений.