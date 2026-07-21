Очередные массированные удары по Украине: в Одессе есть погибшие

·105·Мир
Очередные массированные удары по Украине: в Одессе есть погибшие

Днем 20 июля Вооруженные силы России нанесли массированные удары по нескольким областям Украины, включая Одесскую, Запорожскую, Херсонскую и Днепропетровскую. В результате атак есть погибшие среди мирного населения и множество раненых.

Zamin.уз представляет подробности разрушений и последние данные о последствиях атак в различных регионах Украины.

Атака на Одессу и жертвы на судне «Голден Лео»

По данным местных властей, дневные удары по Одессе пришлись на гражданскую инфраструктуру и предприятия.

  • Пострадавшие: По предварительным данным, погибли 3 человека, еще 6 граждан получили ранения (двое из них госпитализированы, состояние одного оценивается как тяжелое).

  • Ущерб: На гражданском предприятии сгорела техника, поврежден газопровод.

В то же время были опубликованы уточненные данные о ракетном ударе, нанесенном 19 июля в Черном море по судну «Голден Лео», перевозившему зерно под флагом Гвинеи-Бисау:

  • В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела всех 10 погибших (среди них украинский лоцман и иностранные члены экипажа).

  • 8 членов экипажа были спасены ранее и эвакуированы на берег.

Обстрелы больницы в Херсоне и пищевого предприятия в Запорожье

  • Херсонская область: В результате артиллерийского обстрела пострадала местная больница. По данным областной прокуратуры, ранены 7 человек — среди них врач, медсестры, технический персонал и 2 посетителя.

  • Город Запорожье: Из-за атаки дронов пострадало предприятие пищевой промышленности, ранены 4 человека. Кроме того, в результате утреннего удара управляемыми авиабомбами (КАБ) погиб 1 человек, 5 получили ранения, разрушены жилые и нежилые здания.

Павлоград впервые подвергся атаке управляемыми авиабомбами

В результате ударов по городу Павлоград Днепропетровской области погибли 2 человека, 15 получили ранения (среди них годовалая девочка). В городе повреждены многоэтажные дома и автомобили.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что город Павлоград впервые в своей истории был атакован управляемыми авиабомбами. Ранее это тяжелое вооружение применялось в основном по населенным пунктам вблизи линии фронта, однако теперь оно угрожает и городам, расположенным в глубоком тылу.

Краткая сводка последствий последних атак

Регион / Объект

Погибшие

Раненые

Нанесенный ущерб

Город Одесса

3 человека

6 человек

Гражданское предприятие, газопровод

Судно «Голден Лео»

10 человек

Удар тремя крылатыми ракетами

Запорожье

1 человек

9 человек

Пищевое предприятие, жилые дома

Херсон (больница)

7 человек

Повреждено медицинское учреждение

Павлоград

2 человека

15 человек

Впервые применены авиабомбы КАБ

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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