Очередные массированные удары по Украине: в Одессе есть погибшие

Днем 20 июля Вооруженные силы России нанесли массированные удары по нескольким областям Украины, включая Одесскую, Запорожскую, Херсонскую и Днепропетровскую. В результате атак есть погибшие среди мирного населения и множество раненых.

Zamin.уз представляет подробности разрушений и последние данные о последствиях атак в различных регионах Украины.

Атака на Одессу и жертвы на судне «Голден Лео»

По данным местных властей, дневные удары по Одессе пришлись на гражданскую инфраструктуру и предприятия.

Пострадавшие: По предварительным данным, погибли 3 человека , еще 6 граждан получили ранения (двое из них госпитализированы, состояние одного оценивается как тяжелое).

Ущерб: На гражданском предприятии сгорела техника, поврежден газопровод.

В то же время были опубликованы уточненные данные о ракетном ударе, нанесенном 19 июля в Черном море по судну «Голден Лео», перевозившему зерно под флагом Гвинеи-Бисау:

В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела всех 10 погибших (среди них украинский лоцман и иностранные члены экипажа).

8 членов экипажа были спасены ранее и эвакуированы на берег.

Обстрелы больницы в Херсоне и пищевого предприятия в Запорожье

Херсонская область: В результате артиллерийского обстрела пострадала местная больница. По данным областной прокуратуры, ранены 7 человек — среди них врач, медсестры, технический персонал и 2 посетителя.

Город Запорожье: Из-за атаки дронов пострадало предприятие пищевой промышленности, ранены 4 человека. Кроме того, в результате утреннего удара управляемыми авиабомбами (КАБ) погиб 1 человек, 5 получили ранения, разрушены жилые и нежилые здания.

Павлоград впервые подвергся атаке управляемыми авиабомбами

В результате ударов по городу Павлоград Днепропетровской области погибли 2 человека, 15 получили ранения (среди них годовалая девочка). В городе повреждены многоэтажные дома и автомобили.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что город Павлоград впервые в своей истории был атакован управляемыми авиабомбами. Ранее это тяжелое вооружение применялось в основном по населенным пунктам вблизи линии фронта, однако теперь оно угрожает и городам, расположенным в глубоком тылу.

Краткая сводка последствий последних атак