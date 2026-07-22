Женщина, 43 года прослужившая своему хозяину, оказалась его биологической дочерью

В Турции произошел случай, поразивший многих. 71-летняя женщина по имени Кальбия провела 43 года своей жизни, работая прислугой в доме, офисе и на даче предпринимателя Ниязи Узмаза. Однако до недавнего времени она не знала, что человек, которому она служила, на самом деле является ее биологическим отцом.

Как выяснилось, мать Кальбии в молодости забеременела от Ниязи Узмаза. Но по разным причинам ребенок был зарегистрирован под фамилией другого мужчины, и эта правда десятилетиями хранилась в тайне.

История начала проясняться после завещания, оставленного Ниязи Узмазом перед смертью. По решению суда была назначена ДНК-экспертиза, и проведенный генетический анализ с точностью 99,9% подтвердил, что Кальбия является биологической дочерью Ниязи Узмаза.

После этого суд признал Кальбию законным ребенком предпринимателя и одной из его наследниц.

Согласно решению суда, она получила право на долю в наследстве покойного бизнесмена. По предварительным данным, женщина может получить причитающуюся ей долю из наследства, оцениваемого примерно в 1 миллиард турецких лир. Это необычное событие вызывает широкие обсуждения в турецком обществе и социальных сетях.