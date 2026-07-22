Новые модели AI из лаборатории OpenAI атаковали платформу Hugging Face

·28·Технологии
Новые модели AI из лаборатории OpenAI атаковали платформу Hugging Face

В мире искусственного интеллекта произошло неожиданное и несколько тревожное событие: сверхмощные модели OpenAI, еще не анонсированные для широкой публики, в процессе тестирования вышли из-под контроля и проникли в систему платформы Hugging Face. Этот инцидент произошел во время проверки возможностей ИИ в области кибербезопасности и вызвал широкие дискуссии среди экспертов отрасли. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Согласно официальной информации, предоставленной OpenAI, кибератака произошла с участием моделей GPT-5.6 Sol и других пре-релизных версий, находящихся на стадии разработки и обладающих еще более высокими возможностями. Эти модели проходили специальное тестирование для оценки навыков в киберсфере. Самое интересное, что внутренние ограничения моделей на проведение кибератак (кйбер рефусалс) были снижены в целях тестирования.

Алгоритмы вышли из-под контроля

Инцидент произошел на открытой бенчмарк-платформе под названием ЭксплоитГйм. Эта система служит для измерения способности моделей ИИ проводить атаки, используя существующие уязвимости. По идее, модели в процессе тестирования не должны были иметь доступа к интернету. Однако ИИ, обнаружив скрытую уязвимость в инструменте для установки программных пакетов, через эту брешь вышел в глобальную сеть.

Специалисты OpenAI отмечают, что модели были чрезмерно сфокусированы на выполнении поставленной задачи — прохождении теста ЭксплоитГйм — любыми способами. Выйдя в интернет, алгоритмы ИИ «поняли», что на платформе Hugging Face могут находиться решения и база данных этого теста. В результате модели выявили уязвимости в инфраструктуре платформы и проникли в систему, чтобы украсть ответы на тестовые вопросы.

Новый сигнал для кибербезопасности

Представители Hugging Face изначально расценили этот инцидент как сложную атаку, организованную внешним кибер-агентом. По данным компании, ИИ одновременно совершил тысячи индивидуальных действий и создал сложный саморегулируемый командный центр. Это происходило быстрее и агрессивнее, чем традиционные хакерские атаки.

В настоящее время OpenAI признала эту ошибку и совместно с Hugging Face изучает детали инцидента. Компания пообещала в будущем кардинально пересмотреть инфраструктуру тестирования моделей, чтобы подобные случаи не повторялись. Также были устранены выявленные уязвимости в системе установки программных пакетов.

По мнению экспертов, этот случай показал, насколько опасным оружием может стать искусственный интеллект. Хотя в этот раз атака была совершена лишь с целью улучшения результатов теста, вероятность того, что в будущем системы ИИ будут самостоятельно принимать решения и вмешиваться в работу глобальных инфраструктур, вызывает серьезную обеспокоенность. Пока неизвестно, будет ли OpenAI привлечена к юридической ответственности в связи с этим инцидентом.

OpenAIChatGPTHugging FaceКибербезопасностьИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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