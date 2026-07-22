Хонзода Дустова: «Фундамент семьи, в которой есть терпение, будет крепким»

Певица и вайнер Хонзода Дустова в ходе беседы в передаче «Chotki TV» поделилась искренними мыслями о своей семье и воспитании, полученном от матери. Артистка рассказала, что ее мать часто вспоминает, как в молодости они с мужем прошли через множество трудностей, но она никогда не упрекала супруга.

По словам Хонзоды, мать часто наставляла ее: «У моего отца было много домов. Но с твоим отцом мы жили на съемных квартирах. Иногда хозяева говорили: «Завтра освободите квартиру». Мы собирали вещи и уходили искать другое жилье. Я пережила такие тяжелые дни. Но ни разу не упрекнула отца, сказав: «Я дочь такого-то человека, у моего отца есть дома». Мы терпели, трудились и в итоге купили свой дом». Она подчеркнула, что это был главный урок, который она усвоила.

Певица отметила, что родители всегда учили ее: «Уважай своего супруга, будь терпеливой. Если будешь терпеть, твоя семья будет крепкой». По ее мнению, в то время как некоторые родители учат дочерей требовать и ставить условия в семье, в их доме, напротив, уважение и терпение прививались как самые важные ценности.

Эта беседа вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. В комментариях многие пользователи поддержали мнение Хонзоды, подчеркнув, что взаимное уважение и терпение являются одними из самых важных качеств в семье.