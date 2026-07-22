ЁуТубер МрБеаст с 340 миллионами подписчиков женился!

Один из самых популярных ютуберов в мире Джимми Дональдсон поделился с поклонниками новостью из личной жизни. Блогер, известный под псевдонимом МрБеаст, сочетался браком с Теа Буйсен, с которой состоял в отношениях с 2022 года, на тропическом побережье.

О планах пары пожениться стало известно на Рождество 2024 года. Тогда Дональдсон сделал предложение Теа. Позже невеста устроила девичник, который продлился месяц в Италии.

Для свадьбы МрБеаст выбрал белый костюм без лишних украшений. Теа Буйсен была в свадебном платье. Дональдсон опубликовал фотографии с церемонии в Instagram, подписав их: «Я нашел миссис Бист. Это был самый прекрасный день в моей жизни».

После свадьбы Теа также сменила имя в социальной сети на «Теа Доналдсон». Свадьба блогера, имеющего более 340 миллионов подписчиков, быстро распространилась среди фанатов и вызвала множество поздравлений.