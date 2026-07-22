Отец, который, несмотря на инвалидность, возит дочь в школу на тележке, привлек всеобщее внимание!

Давуд, имеющий инвалидность, каждое утро отвозит свою дочь Масуму в школу на обычной тележке. Путь не из легких, но отец каждый день преодолевает эти трудности, чтобы его дочь не пропускала уроки.

Самая большая мечта Давуда — чтобы Масума получила хорошее образование и в будущем стала врачом. Ради этой цели он поддерживает дочь и делает все возможное, чтобы она могла посещать школу.

В настоящее время в Афганистане из-за ограничений, введенных «Талибаном», более 2 миллионов девочек старше 12 лет не могут ходить в школу. В этих условиях ежедневный путь Масумы к знаниям приобретает особое значение.

Каждый путь отца и дочери до школы — это очередной шаг в будущее. А Давуд каждое утро провожает ее на занятия с надеждой, что однажды увидит свою дочь в белом халате врача.