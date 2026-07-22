Третьей возлюбленной Ламина Ямаля оказалась Инес Гарсия

В социальных сетях активно распространяются фотографии и видео испанской футбольной звезды Ламина Ямаля с его новой возлюбленной. Согласно информации, появившейся в СМИ и соцсетях, на этот раз футболист появился на мероприятии с 21-летним блогером и инфлюенсером Инес Гарсией.

По имеющимся данным, ранее у Ямаля были романтические отношения с Алекс Падиллой, а также с аргентинской певицей Ники Николь. В частности, после завершения недолгих отношений с Ники Николь в социальных сетях высказывались различные предположения о том, что спад в игре футболиста может быть связан именно с его личной жизнью. Однако эти утверждения официально не подтверждены.

Согласно последним сообщениям, Ямаль и Инес Гарсия познакомились в начале 2026 года через социальные сети. Среди фанатов также широко обсуждаются предположения о том, что Инес положительно влияет на настроение и игровую форму футболиста. Тем не менее, официальных комментариев по этому поводу ни от Ямаля, ни от Инес Гарсии не поступало.