Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) признала Лионелья Месси лучшим футболистом. Организация особо подчеркнула, что данное решение основано не на популярности или личных симпатиях, а на статистических показателях игрока.

Результаты 39-летнего аргентинского нападающего на ЧМ-2026 также сыграли важную роль в этой оценке. На своем шестом мундиале Месси довел сборную Аргентины до финала.

«Это не личное мнение»

Разъясняя решение, комиссия ИФФХС заявила, что при оценке учитывались только цифры и официальные статистические данные.

«Лионель Месси — лучший футболист по версии ИФФХС. Это оценка, основанная на неоспоримых фактах, продиктованных цифрами, а не на чьем-то личном мнении или репутации», — говорится в сообщении организации.

Таким образом, федерация отметила, что решающими стали именно результаты, показанные на поле, а не имя или статус Месси в футболе.

Лидерство на шестом мундиале

Чемпионат мира 2026 года стал шестым мундиалем в карьере Лионелья Месси. Он дошел со сборной Аргентины до решающего матча и принял участие во всех восьми встречах турнира.

Опытный нападающий за время турнира:

забил 8 голов;

отдал 4 голевые передачи;

совершил в общей сложности 12 результативных действий.

Эти результаты показали, что даже в 39 лет Месси остается ключевой фигурой в атаках национальной сборной.

Второе место в списке бомбардиров после Мбаппе

С восемью голами Месси занял второе место в списке бомбардиров ЧМ-2026.

Первая строчка досталась нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе. Он поразил ворота соперников 10 раз за турнир.

Несмотря на то, что Месси уступил Мбаппе по количеству голов, он выделился своими голевыми передачами и влиянием на командную игру.

Не хватило победы в финале

Сборная Аргентины дошла до финала соревнований, однако в решающем матче не смогла завоевать чемпионский титул.

Тем не менее, личные показатели Месси на турнире получили высокую оценку ИФФХС. Федерация комплексно учла его голы, передачи, количество матчей и вклад в результаты команды.

Еще одно большое признание в 39 лет

За свою карьеру Месси завоевал множество командных и личных наград. Очередное признание ИФФХС стало еще одним показателем того, что он продолжает демонстрировать результаты высокого уровня даже в зрелом возрасте.

Дальнейшие планы футболиста, записавшего на свой счет восемь голов и четыре результативные передачи на шестом чемпионате мира, остаются одним из главных вопросов для болельщиков.