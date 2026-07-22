Anthropic выплатит 1,5 млрд долларов за авторские права: рекордное соглашение в истории США

В мире искусственного интеллекта завершился один из крупнейших судебных процессов. Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, согласилась выплатить 1,5 миллиарда долларов в качестве компенсации за нарушение авторских прав. Это соглашение, утвержденное Федеральным судом США, стало крупнейшей компенсацией, связанной с интеллектуальной собственностью в истории страны. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данное решение было принято на основании коллективного иска, поданного в 2024 году писателями Андреа Бартц, Чарльзом Гребером и Кирком Уоллесом Джонсоном. Авторы обвинили Anthropic в несанкционированном использовании сотен тысяч книг для обучения своей модели Claude. По мнению истцов, основу бизнес-модели компании составляло массовое присвоение произведений, защищенных авторским правом.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Anthropic действительно незаконно получала миллионы книг через «теневые» библиотеки, такие как ЛибГен и ПиЛиМи. Однако суд обратил внимание на важный аспект: использование книг для обучения моделей искусственного интеллекта соответствует принципу «фаир усе» (добросовестное использование) в законодательстве США. Несмотря на это, стороны предпочли достичь мирового соглашения.

Сумма компенсации и выплаты авторам

Согласно условиям соглашения, выделенные средства будут распределены между примерно 500 000 произведений. Это означает, что на каждое произведение приходится в среднем 3 000 долларов. Стоит отметить, что эта сумма почти в четыре раза превышает максимальную компенсацию, установленную законом за умышленное нарушение авторских прав.

Представитель Anthropic Апарна Сридхар заявила, что компания довольна завершением этого судебного процесса. По ее словам, более 91% авторов и издателей, соответствующих условиям, уже выразили желание получить свою долю. Выплаты будут предоставлены создателям, чьи произведения были найдены в вышеупомянутых незаконных библиотеках.

Влияние на индустрию искусственного интеллекта

Хотя 1,5 миллиарда долларов кажутся огромной суммой, ожидается, что это не станет тяжелым ударом для Anthropic. После последних инвестиционных раундов компания оценивалась в 183 миллиарда долларов. В настоящее время она готовится к выходу на биржу (IPO) с оценкой в 1 триллион долларов. Ранее компания выражала опасения, что подобные штрафы могут стать «катастрофическими» для бизнеса.

Это событие открывает новый этап в регулировании отношений между искусственным интеллектом и авторским правом во всем мире. Для пользователей и создателей контента это важный сигнал, поскольку глобальные технологические гиганты теперь будут вынуждены больше учитывать материальные интересы авторов при формировании баз данных.