Роналдо о разнице в финале: «Испания была абсолютно доминирующей стороной»

Легендарный бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказал резкое мнение о матче между Испанией и Аргентиной в финале ЧМ-2026. Он подчеркнул, что, несмотря на минимальный счет, разница в силах на поле была весьма существенной.

Судьбу решающего поединка решил единственный гол, забитый Ферраном Торресом в дополнительное время. Однако Роналдо заявил, что превосходство Испании было гораздо более очевидным, чем цифры 1:0 на табло.

«Испания доминировала от начала до конца»

В своем видеообращении в социальных сетях Роналдо отметил, что сборная Испании полностью контролировала ход финала.

«Испания доминировала на протяжении всей встречи, от начала и до конца. Это именно то, чего я ожидал», — сказал бывший бразильский футболист.

По его оценке, испанцы выглядели гораздо увереннее Аргентины в работе с мячом, создании моментов и задавании темпа игры.

Роналдо объяснил превосходство в финале не случайным эпизодом или одним голом, а качеством игры на протяжении всего матча.

Почему счет не стал крупным?

Несмотря на то, что Испания доминировала на поле, в основное время ей не удалось поразить ворота Аргентины. По этой причине для определения чемпиона потребовались дополнительные таймы.

По мнению Роналдо, если бы испанцы эффективнее использовали созданные возможности, счет в финале мог бы быть гораздо крупнее.

«Испания не забила много голов, поэтому ожидаемого крупного счета не было. Но все же мы видели абсолютное доминирование на поле», — сказал он.

Таким образом, результат 1:0 не полностью отражает общую картину противостояния.

Судьбу финала решил Торрес

В основное время матча счет открыт не был. Испания добилась решающего преимущества в дополнительное время.

На 106-й минуте Ферран Торрес поразил ворота Аргентины и вывел свою команду вперед. Впоследствии этот гол остался единственным результативным ударом в финале.

Гол Торреса принес Испании титул чемпиона мира. Он стал автором одного из самых важных голов в истории футбола своей страны.

Роналдо увидел большую разницу в качестве игры

Хотя бразильская легенда не стал напрямую критиковать действия Аргентины в финале, он открыто заявил, что между уровнем игры двух команд была серьезная разница.

«По качеству игры Испания была намного выше Аргентины. Разница была огромной», — подчеркнул Роналдо.

По его словам, Испания полностью реализовала свой план на поле. Аргентина же испытывала трудности с тем, чтобы достойно ответить на давление соперника и изменить ход игры.

Минимальный счет, но уверенное чемпионство

Хотя на результат финала повлиял лишь один гол, Роналдо считает чемпионство Испании закономерным.

Для испанцев эта победа стала результатом не только решающего удара Торреса, но и доминирования, терпения и контроля игры на протяжении всей встречи.

Аргентина же, несмотря на то, что дошла до финала, в самом важном матче позволила сопернику навязать свой футбол. Оценка Роналдо еще больше подогрела дискуссии о финале мундиаля.