Скйворт представила ультратонкий телевизор К9Х Валлпапер ТВ толщиной с монету

·47·Технологии
Скйворт представила ультратонкий телевизор К9Х Валлпапер ТВ толщиной с монету

Китайский технологический гигант Скйворт выпустил новый флагманский телевизор К9Х Валлпапер ТВ, призванный совершить настоящую революцию на рынке. Устройство привлекает внимание экспертов не только своими техническими характеристиками, но и необычным дизайном. Главная особенность новой модели — невероятно тонкий корпус: производитель сравнивает его толщину с ребром монеты. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, толщина корпуса Скйворт К9Х составляет всего 27,9 мм. Такие габариты позволяют закрепить телевизор на стене практически без зазоров, словно картину или декоративную панель. Внешний вид устройства вдохновлен традиционными китайскими свитками, а серебристый нижний модуль придает ему особую элегантность.

Технологии iPhone и высокое качество изображения

При создании внешнего покрытия телевизора было применено 135 различных технологических процессов. Примечательно, что для покраски устройства использовались краски известного японского бренда Окуно, которые применяются при производстве смартфонов iPhone компании Apple. Это выводит внешний вид и износостойкость устройства на новый уровень.

Что касается качества изображения, модель К9Х оснащена фирменной панелью Ultra. Она поддерживает разрешение 4К и частоту обновления кадров до 170 Hz. Устройство обладает цветовым охватом БТ.2020, что достигается за счет возможностей самой панели без использования дополнительных технологий подсветки. Это обеспечивает естественность и глубину цветопередачи.

Система Харман и аппаратное обеспечение

Звуковая система нового телевизора также заслуживает особого внимания. Инженеры Скйворт установили в устройство аудиосистему Харман Кинема Сйстем 4.2.2. Ее пиковая мощность достигает 410 В, что во многих случаях избавляет пользователей от необходимости покупки отдельного саундбара. Такая мощная акустика способна создать атмосферу кинотеатра даже в больших помещениях.

Аппаратная часть устройства также отвечает современным требованиям:

  • 4 GB оперативной памяти (RAM) — для плавной работы системы;
  • 128 GB встроенной флеш-памяти — для хранения приложений и контента;
  • Высокопроизводительный процессор.
В настоящее время Скйворт К9Х Валлпапер ТВ поступил в продажу на китайском рынке. Цены варьируются в зависимости от размера экрана: версия на 75 дюймов оценивается примерно в 2200 долларов, 85-дюймовая модель — в 3250 долларов, а огромный 100-дюймовый вариант — около 4900 долларов. Ожидается, что в ближайшем будущем эта модель появится на мировых рынках, включая регион Центральной Азии.

SkyworthQ9HТехнологииSmart TVHarman
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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