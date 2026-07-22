Скйворт представила ультратонкий телевизор К9Х Валлпапер ТВ толщиной с монету
Китайский технологический гигант Скйворт выпустил новый флагманский телевизор К9Х Валлпапер ТВ, призванный совершить настоящую революцию на рынке. Устройство привлекает внимание экспертов не только своими техническими характеристиками, но и необычным дизайном. Главная особенность новой модели — невероятно тонкий корпус: производитель сравнивает его толщину с ребром монеты. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает об этом.
По данным иксбт.ком, толщина корпуса Скйворт К9Х составляет всего 27,9 мм. Такие габариты позволяют закрепить телевизор на стене практически без зазоров, словно картину или декоративную панель. Внешний вид устройства вдохновлен традиционными китайскими свитками, а серебристый нижний модуль придает ему особую элегантность.
Технологии iPhone и высокое качество изображенияПри создании внешнего покрытия телевизора было применено 135 различных технологических процессов. Примечательно, что для покраски устройства использовались краски известного японского бренда Окуно, которые применяются при производстве смартфонов iPhone компании Apple. Это выводит внешний вид и износостойкость устройства на новый уровень.
Что касается качества изображения, модель К9Х оснащена фирменной панелью Ultra. Она поддерживает разрешение 4К и частоту обновления кадров до 170 Hz. Устройство обладает цветовым охватом БТ.2020, что достигается за счет возможностей самой панели без использования дополнительных технологий подсветки. Это обеспечивает естественность и глубину цветопередачи.
Система Харман и аппаратное обеспечениеЗвуковая система нового телевизора также заслуживает особого внимания. Инженеры Скйворт установили в устройство аудиосистему Харман Кинема Сйстем 4.2.2. Ее пиковая мощность достигает 410 В, что во многих случаях избавляет пользователей от необходимости покупки отдельного саундбара. Такая мощная акустика способна создать атмосферу кинотеатра даже в больших помещениях.
Аппаратная часть устройства также отвечает современным требованиям:
- 4 GB оперативной памяти (RAM) — для плавной работы системы;
- 128 GB встроенной флеш-памяти — для хранения приложений и контента;
- Высокопроизводительный процессор.
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