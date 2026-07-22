В Индии обрушился тоннель: погибли 12 рабочих

Мощный взрыв в строящемся тоннеле в штате Сикким, расположенном на северо-востоке Индии, привел к тяжелым последствиям. По предварительным данным, в результате трагедии погибли не менее 12 рабочих, еще 13 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что инцидент произошел 20 июля примерно в 1,5 километрах от входа в тоннель. По предварительным выводам специалистов, причиной катастрофы стал взрыв метана, скопившегося среди горных пород. После взрыва часть тоннеля обрушилась, а в воздух поднялись густой дым и ядовитые газы.

Тоннель, где произошла трагедия, является частью крупного инфраструктурного проекта по подаче воды из реки Теста к турбинам гидроэлектростанции. Проект реализуется государственной Национальной корпорацией гидроэлектростанций.

Согласно официальным данным, в момент происшествия в разных точках тоннеля работали 27 рабочих. Двоим из них удалось вовремя выбраться наружу, остальные 25 человек остались внутри.

По информации полиции, на данный момент найдены тела 12 рабочих. Спасатели продолжают непрерывные поиски еще 13 человек, оставшихся внутри тоннеля.

Правоохранительные органы установили личности семерых погибших. Сообщается, что среди них, наряду с жителями штата Сикким, были рабочие-мигранты из Западной Бенгалии, Уттаракханда и Ассама.

В настоящее время Национальные силы по борьбе со стихийными бедствиями Индии проводят поисково-спасательные работы на участке тоннеля протяженностью около 200 метров. Специалисты поэтапно разбирают завалы в надежде найти выживших.

Главный министр штата Сикким Прем Сингх Таманг сообщил о создании специальной следственной комиссии для полного изучения причин происшествия.