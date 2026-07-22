В Индии леопард ворвался в магазин и напал на людей (видео)

Неожиданный инцидент, произошедший в индийском штате Раджастхан, вызвал панику среди местного населения. Дикий леопард пробрался в город, ворвался в винный магазин, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает телеканал НДТВ.

Сообщается, что сначала хищника заметили в кустах на окраине города. Когда прибывший на место сотрудник лесного хозяйства попытался взять животное под контроль, леопард набросился на него и травмировал ноги.

После этого хищник пробежал через оживленные улицы и территорию рынка, а затем забежал в винный магазин. Там леопард напал на 40-летнего покупателя и 25-летнего продавца.

В результате инцидента одному из пострадавших была оказана первая медицинская помощь на месте. Двое других граждан с более серьезными травмами были доставлены в больницу.

Местные жители оперативно отреагировали: воспользовавшись тем, что леопард находился внутри магазина, они опустили снаружи железные жалюзи и заперли животное. Это решение предотвратило дальнейшие нападения на людей.

После этого полиция полностью оцепила район. С участием специалистов лесного хозяйства и сотрудников зоопарка Джайпура была проведена почти пятичасовая спецоперация.

В итоге ветеринары усыпили леопарда с помощью транквилизаторов и увезли его в лесное хозяйство для медицинского осмотра. Специалисты сообщили, что операция завершилась успешно и животное было поймано без угрозы для жителей города.