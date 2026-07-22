Саудовские клубы продолжают покорять Европу: Аль-Ахли вступил в борьбу за Ману Коне и Марка Касадо

·46·Спорт
Саудовские клубы продолжают покорять Европу: Аль-Ахли вступил в борьбу за Ману Коне и Марка Касадо

Саудовский клуб «Аль-Ахли» готовится к очередным громким трансферным ходам. Руководство команды нацелилось на звезд двух ведущих европейских клубов — «Ромы» и «Барселоны», чтобы усилить свой состав. Эти действия направлены на дальнейшее укрепление позиций Саудовской профессиональной лиги в мировом футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации, опубликованной Sky Sport, «Аль-Ахли» в настоящее время начал официальные переговоры по трансферу полузащитника «Ромы» Ману Коне. 25-летний игрок сборной Франции в последние годы привлекает внимание многих грандов благодаря своей физической мощи и видению поля. Его трансферная стоимость на портале Трансфермаркт оценивается в 50 миллионов евро.

Конкуренция с Манчестер Юнайтед

Борьба за Ману Коне будет непростой, так как серьезный интерес к футболисту проявляет английский «Манчестер Юнайтед». Чтобы победить в этой трансферной гонке, «Аль-Ахли» должен подготовить привлекательное предложение не только в финансовом плане, но и с точки зрения спортивного проекта. За два сезона в составе «Ромы» Коне провел 82 матча, внеся значительный вклад в выход команды в Лигу чемпионов.

В то же время саудовцы рассматривают вариант с молодым талантом «Барселоны» Марком Касадо. Руководство «Аль-Ахли» связалось с каталонцами, чтобы изучить условия трансфера молодого полузащитника. Этот шаг свидетельствует о стратегии клуба по привлечению не только опытных игроков, но и перспективных молодых футболистов.

Ману Коне значительно повысил свой авторитет благодаря яркой игре за сборную Франции на чемпионате мира 2026 года. Выход в полуфинал и стабильность, продемонстрированная на турнире, подняли его рыночную стоимость до рекордных высот. «Аль-Ахли» же как раз нуждается в игроке, способном стать «железной стеной» в центре поля.

Для узбекских футбольных болельщиков подобные изменения в саудовском чемпионате также представляют интерес, поскольку велика вероятность, что эти звезды выйдут на поле против наших клубов в рамках азиатской Лиги чемпионов. Если «Аль-Ахли» осуществит эти трансферы, он будет обладать одним из сильнейших составов не только во внутреннем первенстве, но и на континентальном уровне.

Аль-АхлиМану КонеРомаБарселонаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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