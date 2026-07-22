Женщина в «платье из долларов» вызвала обсуждения в социальных сетях

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена женщина, прогуливающаяся по одной из местных улиц в одежде, полностью украшенной изображениями долларовых купюр. Необычный образ привлек внимание окружающих и вызвал бурные обсуждения среди пользователей.

На видео видно, как женщина спокойно идет по многолюдному месту, привлекая к себе взгляды прохожих. Поскольку ее наряд выполнен в виде иностранной валюты, некоторые пользователи выдвинули различные предположения о том, сделан ли он из настоящих денег.

Большинство прохожих, увидев необычную картину, снимали происходящее на телефоны и делились кадрами в социальных сетях. Пользователи, оставляющие комментарии под видео, высказывают самые разные мнения относительно дизайна наряда, его идеи и внешнего вида.