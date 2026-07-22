После свадьбы Шахло Салаева впервые взяла в руки пистолет (видео)

В социальных сетях широкое обсуждение вызвало одно из первых видео актрисы Шахло Салаевой и её супруга Вейсела Дулгера после свадьбы. На кадрах видно, как Шахло Салаева впервые стреляет из настоящего пистолета, при этом заметно, что она испытывает некоторое волнение и страх.

На видео также запечатлено, как Вейсел Дулгер держит супругу за руку, объясняя, как правильно обращаться с оружием, и подбадривает её. Искренние отношения пары привлекли внимание многих подписчиков.

Данное видео было тепло встречено в социальных сетях. В комментариях некоторые пользователи написали, что процесс стрельбы выглядит интересно и звук выстрела производит особое впечатление, в то время как другие пожелали Шахло и Вейселу счастья, отмечая, что восхищаются их взаимной любовью и поддержкой.