Женщина узнала о своей беременности за 45 минут до родов и поразила всех

В Великобритании 21-летняя женщина оказалась в центре невероятной истории, которая удивила многих. Как пишет издание Те Миррор, Деми-Ли Сефтон не подозревала о своей беременности и приняла сильную боль в животе за приступ аппендицита. По этой причине она обратилась в больницу для медицинского осмотра.

Однако в результате обследования врачи сообщили женщине, что она на самом деле беременна. Самое удивительное, что всего через 45 минут после того, как она услышала эту новость, Деми родила здоровую девочку. Ребенка назвали Хейзел.

По словам специалистов, беременность была практически незаметна внешне, так как плод располагался не в передней части живота, а ближе к позвоночнику. Поэтому живот женщины не увеличивался, она чувствовала себя как обычно и продолжала вести привычный образ жизни.

Деми-Ли рассказала, что лишь изредка испытывала изжогу. Однако она не придала этому значения, посчитав это обычным недомоганием. Именно поэтому она даже не задумывалась о том, что может быть беременна.

Отец девочки, Брэд, также признался, что был шокирован произошедшим. По его словам, для семьи эта неожиданная новость поначалу казалась чем-то невероятным. Однако сейчас пара счастливо живет со своей дочерью Хейзел и с нетерпением ждет ее первого дня рождения.

Специалисты отмечают, что в медицине такое состояние называется «скрытой беременностью» (крйптик прегнанкй). Подобные случаи встречаются крайне редко, и, согласно статистике, могут наблюдаться примерно у одной из 2,5 тысяч женщин. Именно поэтому не исключено, что некоторые женщины могут не догадываться о своем положении вплоть до самых родов.