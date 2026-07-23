Массированная атака дронов на Московскую область: горят нефтебазы

Фото: Эуроневс

В ночь на понедельник украинская сторона нанесла массированный удар по Московской области с использованием большого количества беспилотных летательных аппаратов (дронов). В результате атаки пострадали логистические объекты и нефтебазы в регионе, сообщается как минимум о 10 пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эти атаки, назвав их «дальнобойными санкциями».

Zamin.уз представляет подробности эскалации последних часов и последствия ударов.

Подробности ударов по Московской области

Согласно данным российских и украинских источников, в том числе телеграм-канала «ASTRA», была атакована нефтебаза в Подольске и склад в промышленном комплексе «Южные Врата» в Домодедово, где возник крупный пожар.

Количество дронов: Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из около 400 украинских дронов 85 были сбиты при приближении к городу, остальные — вдали от российской столицы.

Пострадавшие: Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки пострадали 10 человек, включая одного ребенка. Повреждены несколько жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры.

Склады маркетплейсов: Сообщалось об атаке на склад Wildberries в Подольском районе, однако руководство компании заявило, что логистический центр после атаки работает в штатном режиме.

Владимир Зеленский: «Это результат наших дальнобойных санкций»

Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях открыто подтвердил удары по Московской области и заявил об усилении давления на экономические объекты:

Владимир Зеленский: «Московская область. Есть результаты наших дальнобойных санкций по логистическим объектам и нефтебазе. Мы даем справедливый ответ на каждый удар России по нашим городам и общинам. Эта война должна закончиться, и это возможно только путем усиления давления на Россию — единственную причину войны».

Также Зеленский сообщил, что в акватории Черного моря были нанесены удары по двум танкерам «теневого флота» России и четырем сухогрузам.

Эскалация ракетной войны и войны дронов

В последние дни масштаб взаимных ударов между сторонами значительно расширился:

В ночь на субботу: Украина нанесла удары по двум крупным складам Wildberries в центральной части России (в Тамбовской области, где погибли 7 человек, и в подмосковном Электростали), а также по нефтебазе в Ногинске.

Баллистический удар по Киеву: Днем ранее Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами: 1 человек погиб, 16 получили ранения.

Первая авиабомба по Павлограду: Россия впервые нанесла удар авиабомбой по городу Павлоград Днепропетровской области. В результате 2 человека погибли, 15 получили ранения.

Анализ ИСВ: Эксперты Института изучения войны (ИСВ) отмечают, что в июле Россия выпускает по Украине больше баллистических ракет, чем производит ежемесячно, активно расходуя свои запасы.

Внутриполитический кризис в Украине

На фоне усиления военных действий внутри Украины сложилась сложная политическая ситуация.

После увольнения министра обороны Михаила Федорова правительство Зеленского столкнулось с общественным недовольством и протестами из-за перестановок в высшем командовании. Президент Зеленский заявил, что проведет «важные переговоры» в Кабинете Министров для разрешения возникшего внутриполитического кризиса.

Хроника последних ударов и последствий