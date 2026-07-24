Samsung Galaxy З Фолд 8 и iPhone 17 Pro Max: в чем преимущество складного экрана

·191·Технологии
Samsung Galaxy З Фолд 8 и iPhone 17 Pro Max: в чем преимущество складного экрана

Конкуренция между двумя гигантами рынка смартфонов — Samsung и Apple — выходит на новый уровень. В новом видеосравнении, опубликованном известным инсайдером Ice Universe, были сопоставлены возможности Samsung Galaxy З Фолд 8 и еще не представленного iPhone 17 Pro Max. Этот анализ наглядно продемонстрировал ключевые преимущества складных смартфонов перед традиционными флагманами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно результатам сравнения, Samsung Galaxy З Фолд 8 в разложенном состоянии предлагает значительно большую площадь дисплея по сравнению с iPhone 17 Pro Max. Это особенно удобно для многозадачности, просмотра видео и потребления контента. Например, в процессе поиска изображений устройство Samsung отображало данные в четыре колонки, тогда как на экране iPhone поместилось только две. Это увеличивает скорость восприятия информации пользователем в два раза.

Легкий корпус и удобство использования

С технической точки зрения Samsung Galaxy З Фолд 8 впечатляет не только размером экрана, но и весом. Выяснилось, что новое поколение складного устройства, несмотря на свой большой дисплей, значительно легче флагмана Apple. Это свидетельствует о том, что инженеры Samsung серьезно поработали над материалами корпуса и внутренней архитектурой. По данным Ice Universe, в Galaxy Z Фолд 8 также был реализован ряд важных изменений в технологии экрана, которые еще больше улучшают качество изображения.

Компания Apple также серьезно готовится к выходу на рынок складных смартфонов. По слухам, первый iPhone в форм-факторе «книжка» от купертиновского гиганта должен получить внутренний экран диагональю 7,8 дюйма. Однако предполагается, что цена этого инновационного продукта будет довольно высокой — более 2000 долларов. Это может создать для Samsung определенное преимущество в ценовой политике.

Производственные барьеры

Сообщается, что Foxconn, производственный партнер Apple, в настоящее время сталкивается с некоторыми техническими проблемами при работе над iPhone Ultra и складными моделями. Сейчас инженеры вносят последние коррективы в производственный процесс. Эта ситуация может несколько задержать выход Apple на рынок складных устройств или повлиять на себестоимость продукта.

Интерес к складным смартфонам на рынке Узбекистана также растет с каждым годом. Если серия Фолд от Samsung уже успела обзавестись своими поклонниками, то фанаты Apple с нетерпением ждут первый складной гаджет бренда. Легкость и функциональность Galaxy Z Фолд 8, несомненно, делают его не только развлекательным устройством, но и удобным рабочим инструментом для представителей бизнеса.

SamsungiPhoneGalaxy Z Fold 8AppleСмартфоны
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Легендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисеЛегендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисеСегодня, 18:29Серийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осеньюСерийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осеньюСегодня, 17:58Facebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификацииFacebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификацииСегодня, 17:54Tesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколенияTesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколенияСегодня, 17:27Starlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях КолумбииStarlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях КолумбииСегодня, 16:58GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600Сегодня, 16:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне