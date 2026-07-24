Samsung Galaxy З Фолд 8 и iPhone 17 Pro Max: в чем преимущество складного экрана

Конкуренция между двумя гигантами рынка смартфонов — Samsung и Apple — выходит на новый уровень. В новом видеосравнении, опубликованном известным инсайдером Ice Universe, были сопоставлены возможности Samsung Galaxy З Фолд 8 и еще не представленного iPhone 17 Pro Max. Этот анализ наглядно продемонстрировал ключевые преимущества складных смартфонов перед традиционными флагманами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно результатам сравнения, Samsung Galaxy З Фолд 8 в разложенном состоянии предлагает значительно большую площадь дисплея по сравнению с iPhone 17 Pro Max. Это особенно удобно для многозадачности, просмотра видео и потребления контента. Например, в процессе поиска изображений устройство Samsung отображало данные в четыре колонки, тогда как на экране iPhone поместилось только две. Это увеличивает скорость восприятия информации пользователем в два раза.

Легкий корпус и удобство использования

С технической точки зрения Samsung Galaxy З Фолд 8 впечатляет не только размером экрана, но и весом. Выяснилось, что новое поколение складного устройства, несмотря на свой большой дисплей, значительно легче флагмана Apple. Это свидетельствует о том, что инженеры Samsung серьезно поработали над материалами корпуса и внутренней архитектурой. По данным Ice Universe, в Galaxy Z Фолд 8 также был реализован ряд важных изменений в технологии экрана, которые еще больше улучшают качество изображения.

Компания Apple также серьезно готовится к выходу на рынок складных смартфонов. По слухам, первый iPhone в форм-факторе «книжка» от купертиновского гиганта должен получить внутренний экран диагональю 7,8 дюйма. Однако предполагается, что цена этого инновационного продукта будет довольно высокой — более 2000 долларов. Это может создать для Samsung определенное преимущество в ценовой политике.

Производственные барьеры

Сообщается, что Foxconn, производственный партнер Apple, в настоящее время сталкивается с некоторыми техническими проблемами при работе над iPhone Ultra и складными моделями. Сейчас инженеры вносят последние коррективы в производственный процесс. Эта ситуация может несколько задержать выход Apple на рынок складных устройств или повлиять на себестоимость продукта.

Интерес к складным смартфонам на рынке Узбекистана также растет с каждым годом. Если серия Фолд от Samsung уже успела обзавестись своими поклонниками, то фанаты Apple с нетерпением ждут первый складной гаджет бренда. Легкость и функциональность Galaxy Z Фолд 8, несомненно, делают его не только развлекательным устройством, но и удобным рабочим инструментом для представителей бизнеса.