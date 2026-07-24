BMW M3 электрифицируется: новое поколение станет своим самым грозным конкурентом

Знаменитый немецкий концерн BMW выводит свою легендарную модель М3 на совершенно новый уровень. По словам главы подразделения М Фрэнка ван Мила, будущая электрическая версия М3 станет «естественным врагом» традиционных бензиновых автомобилей бренда. Ожидается, что этот шаг станет одним из важнейших поворотных моментов в истории марки. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Прототип М3 EV, разрабатываемый в рамках платформы Неуе Классе, которая станет основой для нового семейства электрических кроссоверов и седанов, был представлен широкой публике в прошлом месяце. Модель отличается мощным дизайном, воплощающим спортивное наследие бренда, и радикально измененным обликом электрического седана и3. Важно отметить, что BMW не отказывается от моделей с двигателями внутреннего сгорания, и новое поколение бензинового М3 выйдет на рынок одновременно с электрической версией.

Внутренняя конкуренция и технические возможности

В интервью изданию Autocar Фрэнк ван Мил подчеркнул, что компания сейчас ведет борьбу сама с собой. «Мы атакуем наш самый продаваемый и лидирующий в сегменте продукт. Эта внутренняя борьба между двумя типами силовых агрегатов побуждает нас создавать еще более совершенные технологии», — говорит глава подразделения М. Эта конкуренция не только дает потребителям возможность выбора, но и является серьезным испытанием для инженеров BMW.

Новое поколение бензинового М3 будет оснащено 3,0-литровым шестицилиндровым турбодвигателем. Несмотря на то, что двигатель адаптирован к экологическим стандартам Евро 7, его мощность гарантированно будет не ниже нынешних 503 лошадиных сил. При этом ожидается, что электрическая версия превзойдет традиционные модели по своим динамическим характеристикам.

Четыре мотора и новая философия управления

Главная особенность электрического М3 — наличие четырех независимых электродвигателей. Однако руководство компании решило не гнаться только за количеством лошадиных сил. Ван Мил объяснил, что водителю не нужны 1000 лошадиных сил на дороге. Основное внимание будет уделено интеллектуальному распределению мощности на каждое колесо и повышению маневренности автомобиля.

Независимый контроль каждого колеса с помощью четырех моторов;

Управление динамикой через центральную компьютерную систему под названием «Хеарт оф Джой»;

Система управления, обеспечивающая максимальное удовольствие от вождения наряду с высоким ускорением;

Сочетание экологически чистой энергии и спортивного опыта.

Специалисты BMW сравнивают эту систему с движениями кикбоксера: спортсмен никогда не наносит удар обеими ногами одновременно, а использует руки и ноги по очереди в зависимости от ситуации. Четыре мотора работают так же — они не всегда работают на полную мощность, а обеспечивают оптимальную тягу в зависимости от дорожных условий. Учитывая, что электрические модели BMW, в частности кроссоверы и7 и иКс, становятся все более популярными на автомобильном рынке Узбекистана, несомненно, что новый М3 EV в будущем займет свое место и в местном премиальном сегменте.