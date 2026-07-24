Starlink и Луизиана: регионы без оптоволоконного интернета переходят на спутниковую связь

·39·Технологии
Starlink и Луизиана: регионы без оптоволоконного интернета переходят на спутниковую связь

Между компанией SpaceX Илона Маска и администрацией штата Луизиана (США) было подписано важное соглашение. Проект, реализуемый в рамках федеральной программы Броадбанд Экуитй, Аккесс анд Деплоймент (БЭАД), направлен на устранение цифрового неравенства в отдаленных районах. Теперь локации, где прокладка оптоволоконных линий связи экономически или технически невозможна, будут обеспечены высокоскоростным интернетом через спутниковую систему Starlink. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, SpaceX обязалась подключить к сети 10 635 объектов в более чем 50 округах штата до конца лета 2026 года. Этот проект стал неотъемлемой частью стратегии Луизианы по расширению покрытия широкополосного интернета. Хотя правительство планирует охватить 98–99% территории традиционной оптоволоконной связью, оставшиеся участки оставались проблемными из-за сложного рельефа и высоких затрат.

Более эффективное решение, чем традиционные технологии

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри высоко оценил надежность технологии Starlink. Он отметил, что данная система на практике доказала свою эффективность в процессе ликвидации последствий стихийных бедствий. В ситуациях, когда коммуникационная инфраструктура выходила из строя, спутниковый интернет служил единственным средством связи для спасателей и населения, что стало одним из ключевых факторов, побудивших власти к сотрудничеству с SpaceX.

Представители SpaceX заявили, что сервис Starlink гарантирует пользователям низкую задержку (латенкй) и скорость, превышающую требования штата. В частности, скорость загрузки данных составляет не менее 100 Мбит/с, а скорость передачи — 20 Мбит/с. Эти показатели считаются достаточными для полноценного использования дистанционного образования, телемедицины и современных цифровых услуг.

Этот проект является частью масштабных реформ федерального правительства США по обеспечению интернетом отдаленных регионов. Если раньше ставка делалась исключительно на кабельное подключение, то теперь спутниковые технологии также включаются в число официальных решений, поддерживаемых государством. Это открывает новые рынки для частных компаний, таких как SpaceX.

В условиях Узбекистана этот опыт также может иметь большое значение. В горных и малонаселенных районах нашей страны прокладка оптоволоконной связи требует значительных затрат. На примере Луизианы видно, что сотрудничество государства и частных спутниковых операторов может стать оптимальным путем развития цифровой экономики.

SpaceXStarlinkИнтернетТехнологииЛуизиана
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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