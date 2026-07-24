Сколько заработал Дэвид Бекхэм на ЧМ-2026?

·104·Спорт
Сколько заработал Дэвид Бекхэм на ЧМ-2026?

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заработал около 25 миллионов долларов США благодаря участию в рекламных кампаниях во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что Бекхэм принял участие в рекламных кампаниях как минимум 11 известных брендов. Он продвигал самые разные товары и услуги — от чипсов и пива до банковских сервисов.

Его доход от рекламы оказался выше гонораров знаменитых артистов, выступавших на чемпионате мира. В частности, певица Шакира, участвовавшая в церемониях открытия и закрытия, заработала 20 миллионов долларов, а Джастин Бибер, выступивший в перерыве финального матча, получил гонорар в размере 16 миллионов долларов.

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