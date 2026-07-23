Бред Питтнинг яна бир қизи отасининг фамилиясидан расман воз кечмоқчи

·19·Маданият
Бред Питтнинг яна бир қизи отасининг фамилиясидан расман воз кечмоқчи

Актёр Бред Питтнинг қизи Вивьенна отасининг фамилиясидан расман воз кечишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалди. У аввал ҳам айрим лойиҳаларда ўзини Вивьен Жоли деб таништириб, "Питт" фамилиясидан фойдаланмаган эди.

Энди эса Вивьенна ҳужжатлардаги фамилиясини ҳам ўзгартириш ниятида экани айтилмоқда. Бироқ бу жараён бошлангани ёки тегишли ариза топширилгани ҳақида ҳозирча расмий маълумот берилмаган.

Аввалроқ Бред Питтнинг яна бир қизи Шайло ҳам отасининг фамилиясини олиб ташлаш учун мурожаат қилган эди. У ҳужжатларда Шайло Жоли исмини ишлатиш истагини билдирган.

Шу тариқа, Вивьенна ҳам фамилиясини ўзгартирса, у Бред Питтнинг "Питт"дан воз кечган навбатдаги фарзанди бўлиши мумкин.

Брэд ПиттВивьен ДжолиШайло Джоли
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир парча кифоя қилди: Зиёда янги “Кам-кам” номли қўшиғи билан барчани қизиқтирди (видео)Бир парча кифоя қилди: Зиёда янги “Кам-кам” номли қўшиғи билан барчани қизиқтирди (видео)Бугун, 01:34Селена Гомес 34 ёшни қарши олди! Уни машҳур қилган лойиҳаларСелена Гомес 34 ёшни қарши олди! Уни машҳур қилган лойиҳаларБугун, 01:25Темур Алихонов ва Фарида ўғли Имроннинг юзини илк бор оммага кўрсатди!Темур Алихонов ва Фарида ўғли Имроннинг юзини илк бор оммага кўрсатди!Бугун, 01:18Манзура янги клипида турмуш ўртоғини ҳам суратга туширди (видео)Манзура янги клипида турмуш ўртоғини ҳам суратга туширди (видео)Кеча, 21:02ДЖ Пилигрим иштирокидаги «Сублиматион Тўй» Тошкентда ўтадиДЖ Пилигрим иштирокидаги «Сублиматион Тўй» Тошкентда ўтадиКеча, 20:35Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт берадиОғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт берадиКеча, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)