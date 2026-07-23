Бред Питтнинг яна бир қизи отасининг фамилиясидан расман воз кечмоқчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Актёр Бред Питтнинг қизи Вивьенна отасининг фамилиясидан расман воз кечишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалди. У аввал ҳам айрим лойиҳаларда ўзини Вивьен Жоли деб таништириб, "Питт" фамилиясидан фойдаланмаган эди.
Энди эса Вивьенна ҳужжатлардаги фамилиясини ҳам ўзгартириш ниятида экани айтилмоқда. Бироқ бу жараён бошлангани ёки тегишли ариза топширилгани ҳақида ҳозирча расмий маълумот берилмаган.
Аввалроқ Бред Питтнинг яна бир қизи Шайло ҳам отасининг фамилиясини олиб ташлаш учун мурожаат қилган эди. У ҳужжатларда Шайло Жоли исмини ишлатиш истагини билдирган.
Шу тариқа, Вивьенна ҳам фамилиясини ўзгартирса, у Бред Питтнинг "Питт"дан воз кечган навбатдаги фарзанди бўлиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…