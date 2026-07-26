В Анкаре из-за сильного дождя автомобиль упал в яму

Сильный дождь, прошедший в столице Турции Анкаре, за короткое время затопил множество улиц. Из-за обильных осадков на некоторых дорогахбыло парализовано движение, что создало опасную ситуацию для водителей.

На одном из видео, распространившихся в социальных сетях, запечатлено, как автомобиль, не заметивший яму посреди затопленной улицы, провалился в нее и перевернулся на бок. Большая часть машины осталась в мутной воде.

Очевидцы происшествия сразу же бросились на помощь и смогли вытащить пассажиров из перевернутой машины. На кадрах видно, как несколько граждан совместными усилиями выводят людей из автомобиля в безопасное место.

По предварительным данным, информации о тяжелых травмах в результате инцидента не поступало. Однако этот случай в очередной раз продемонстрировал, насколько опасно передвигаться по затопленным дорогам во время сильных осадков.