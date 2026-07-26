Слова Мусульмона Юнусова вызвали бурное обсуждение: «Даже если я буду на вершине карьеры, я выберу семью»

В интервью изданию «Darakchi» актер Мусульмон Юнусов заявил, что если ему придется выбирать между семьей и искусством, он без раздумий выберет семью. Его искренние высказывания вызвали широкие обсуждения в социальных сетях.

Актер подчеркнул, что когда человек переживает тяжелые времена, рядом с ним остаются прежде всего только близкие.

«Когда человек заболевает, рядом не оказывается даже самых видных людей. Кроме семьи, не остается никто. Если меня спросят: "Выберешь семью или искусство?", я без колебаний выберу семью. Даже если моя карьера будет на самом пике, даже если мое положение в искусстве будет очень прочным, я выберу семью. Потому что в искусстве твое место рано или поздно займет кто-то другой. А в семье твои дети и близкие станут твоей опорой», — сказал он.

Мусульмон Юнусов также пояснил свою мысль на примере матери, отметив, что истинная ценность человека в сегодняшней жизни познается в трудные минуты.

«Например, моя мама болеет. Мы, дети, ухаживаем за ней. Раньше вокруг нее было очень много людей, рядом были и подруги, и знакомые. А сейчас почти никого из них нет», — продолжил актер.

Этот отрывок из интервью вызвал большой интерес в социальных сетях. В комментариях многие пользователи поддержали Мусульмона Юнусова, подчеркнув, что главным богатством и опорой для человека является именно семья.