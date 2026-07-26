Илон Маск назвал Марс щитом, спасающим человечество от искусственного интеллекта и пандемий

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подчеркнул, что создание постоянного поселения человечества на Марсе — это единственный путь не только для исследования космоса, но и для защиты от возможных глобальных угроз с Земли. По мнению предпринимателя, огромное расстояние между Красной планетой и Землей послужит естественным барьером против непредвиденных технологических и биологических катастроф. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам миллиардера, для достижения Марса требуется не менее шести месяцев. Это само по себе создает условия длительного карантина. Если на Земле вспыхнет новая смертоносная пандемия, межпланетное распространение болезни остановится из-за этого временного интервала. Это значительно снизит риск полного исчезновения человеческой цивилизации.

Угроза цифровых вирусов и искусственного интеллекта

Илон Маск затронул тему не только биологических, но и цифровых угроз. По его мнению, даже движущиеся со скоростью света компьютерные вирусы или атаки агрессивного искусственного интеллекта не смогут мгновенно нанести ущерб марсианской колонии. Расстояние между Землей и Марсом свет преодолевает за время от 4 до 20 минут.

Этот временной интервал позволит специалистам на Марсе оценить ситуацию и принять необходимые меры. По данным иксбт.ком, такая задержка может оказаться достаточной даже для остановки сильнейших кибератак или минимизации их последствий. Таким образом, Марс послужит безопасным «архивом», где сохранятся человеческая мысль и разум.

Тем не менее, главной целью Маска в освоении Марса является не просто избежание угроз. Предпринимателя больше вдохновляет идея исследования космоса и выхода человечества за пределы Земли. Он считает Марс первым важным шагом на пути к захвату других объектов в Солнечной системе и достижению в будущем миллионов звезд в нашей галактике.

Перспективы новой цивилизации в космосе

Согласно стратегическим планам Маска, зарождение жизни на Марсе многократно продлит существование человеческого разума. В своем выступлении он также не исключил, что однажды человечество может встретиться с инопланетянами или найти следы древних высокоразвитых цивилизаций. Это фактор, который еще больше усиливает интерес к космосу.

В настоящее время компания SpaceX активно тестирует транспортную систему Starship для реализации этого грандиозного плана. Недавно компания опубликовала уникальные снимки, полученные в ходе 13-го испытательного полета этой системы. Подобные технологические достижения приближают время отправки первых людей на Марс.

Подводя итог, можно сказать, что взгляды Илона Маска представляют Марс не просто как сухую планету, а как «резервную копию» человеческой цивилизации. Любая глобальная катастрофа, которая может произойти на Земле — будь то ядерная война или неуправляемый искусственный интеллект — благодаря жизни на Марсе не приведет к полному исчезновению человечества.