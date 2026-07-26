Английский гимнаст получил тяжелую травму во время выступления

Во время Игр Содружества (Коммонвеалт Гамес), проходящих в Глазго, с 19-летним членом сборной Англии, гимнастом Габриэлем Лэнгтоном произошел неприятный инцидент.

Пытаясь выполнить один из сложных элементов во время соревнований, спортсмен потерял равновесие в результате неудачного приземления и тяжело упал на ковер. После происшествия соревнования были на время приостановлены, на арену выбежали десятки медиков и спасателей.

После оказания первой медицинской помощи на месте происшествия Габриэль Лэнгтон был доставлен в больницу на специальных носидках. Хотя сообщается, что травма спортсмена серьезная, то, что он пошевелил руками и ногами при уходе с арены, немного успокоило болельщиков и товарищей по команде.

Официальной информации о точном диагнозе и состоянии здоровья гимнаста пока не поступало. Тем не менее, тысячи пользователей в социальных сетях оставляют сообщения с пожеланиями ему скорейшего выздоровления и возвращения на спортивную арену.