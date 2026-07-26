В Сирии столкнулись пассажирские автобусы: есть жертвы (видео)

В результате страшного дорожно-транспортного происшествия в Сирии погибли по меньшей мере 35 человек, еще около 30 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщает информационное агентство SANA, трагедия произошла на автодороге Дейр-эз-Зор — Дамаск в стране. Два пассажирских автобуса по неизвестным причинам столкнулись друг с другом. От силы удара транспортные средства получили серьезные повреждения.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, бригады скорой медицинской помощи и правоохранительные органы. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Поскольку состояние некоторых пострадавших тяжелое, не исключено увеличение числа жертв.

В настоящее время официальные лица проводят расследование для выяснения точных причин аварии. Данный инцидент оценивается как одна из крупнейших дорожно-транспортных трагедий, наблюдаемых в Сирии за последнее время.