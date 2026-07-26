Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем (Андй Бурнхам) в качестве одного из первых шагов на своем посту принял важное решение, которое существенно повлияет на жизнь автомобилистов страны. Правительство решило отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на бытовую электроэнергию. Обнуление этого налога, ранее составлявшего 5 процентов, не только сэкономит бюджет домохозяйств, но и откроет новые возможности для владельцев электромобилей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

По подсчетам правительства, это изменение позволит среднему домохозяйству экономить около 45 фунтов стерлингов в год. Хотя эта цифра кажется не такой большой, руководитель компании Андерсен Дэвид Мартелл (Давид Мартелл) подчеркивает, что для водителей электромобилей с большим пробегом сумма экономии будет значительной. По его мнению, речь здесь идет не только о деньгах, но и о твердом курсе правительства на переход к экологическому транспорту.

Веский аргумент в пользу перехода на электромобили

Глава Октопус Электрик Вехиклес Гурджит Грювал (Гурджит Гревал) приветствовал это решение, отметив, что теперь финансовая основа для перехода на электротранспорт стала прочнее, чем когда-либо. А министр транспорта Хайди Александер (Хеиди Александер) в интервью BBC Радио 4 отметила, что снижение НДС и установление национального лимита на стоимость проезда в автобусах являются первым стратегическим сигналом администрации Бернема на пути к повышению благосостояния народа.

Однако среди представителей автомобильной индустрии бытует мнение, что эта реформа справедлива далеко не для всех. Главная проблема заключается в том, что водители, у которых нет собственной зарядной станции дома и которые пользуются общественными точками зарядки, продолжают платить 20-процентный НДС. Это порождает в обществе своеобразное «налоговое неравенство».

Проблема цен на общественных зарядных станциях

По данным отраслевой группы ЧаргеУК, с 2020 года цены на общественных зарядных станциях выросли на 38 процентов. Глава организации ЭВА Энгланд Виктория Эдмондс (Викториа Эдмондс) заявила, что несправедливо заставлять владельцев электромобилей платить больше налогов из-за отсутствия возможности заряжаться дома. Она отметила, что высокие налоги и сборы, с которыми сталкиваются операторы, препятствуют снижению цен в общественных местах.

Профессор Бирмингемской бизнес-школы Дэвид Бейли (Давид Баилей) назвал НДС на общественных зарядных станциях «налогом на обстоятельства» и подчеркнул, что пришло время положить конец этому разделению. В настоящее время ХМРК (Налоговая и таможенная служба Великобритании) оспаривает судебные решения о налогообложении некоторых услуг по зарядке по тарифам для бытовых потребителей, что сохраняет правовую неопределенность в секторе.

В условиях, когда электромобили набирают популярность и в Узбекистане, этот британский опыт заслуживает внимания. В частности, разница в цене между зарядкой в домашних условиях и на общественных станциях остается одним из основных критериев выбора для владельцев электромобилей и на нашем рынке. Ожидается, что администрация Бернема, продолжая политику прежнего правительства, продолжит осуществлять небольшие, но важные изменения для улучшения качества жизни населения.