На тяжелом труде на заводах Renault поставлена точка: запущены роботы Калвин

·29·Авто
На тяжелом труде на заводах Renault поставлена точка: запущены роботы Калвин

Процесс роботизации в автомобильной промышленности выходит на новый этап. Французская компания Renault начала внедрять на своих заводах специальных роботов по имени Калвин для выполнения физически тяжелых задач, таких как сортировка и транспортировка шин. Это нововведение считается важным шагом не только на пути повышения эффективности производства, но и защиты здоровья работников. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

По данным издания ТопГеар, процесс установки автомобильных колес на конвейер считается одной из самых тяжелых задач для работников завода. Вес одной шины составляет около 40 килограммов, и ее непрерывный подъем и спуск в течение всего дня, даже в ночные смены, может нанести серьезный вред здоровью человека. Роботы Калвин созданы именно для решения этой проблемы.

Технологическое решение и эффективность

Роботы Калвин отличаются своей маневренностью и точностью. Они занимаются извлечением шин из специальных контейнеров и их размещением на конвейерной ленте. Принцип работы этих роботов доведен до такого совершенства, что они легко захватывают колеса даже в самом неудобном положении. Это гарантирует, что производственная линия не остановится ни на секунду.

Инженеры отмечают, что работа с шинами сложна из-за их мягкой и эластичной структуры. Для человека этот процесс требует не только физической усталости, но и концентрации внимания. Компания Renault полностью автоматизировала этот процесс с помощью Калвин, в результате чего риск травматизма работников был сведен к нулю.

Заменят ли роботы человека?

Многие опасаются, что процесс роботизации приведет к сокращению рабочих мест. Однако руководство Renault подходит к этому вопросу иначе. По словам представителей компании, роботы не заменят людей полностью, а избавят их от тяжелого труда «невыносимого для человека» уровня. Высвободившаяся рабочая сила будет перенаправлена на процессы, связанные с более интеллектуальными задачами и контролем качества.

Учитывая, что бренд Renault занимает свое место и на автомобильном рынке Узбекистана, подобные технологические обновления в глобальном масштабе наверняка окажут свое влияние и на местные производственные процессы в будущем. Автоматизация не только снижает затраты, но и гарантирует стабильность качества конечного продукта.

Подводя итог, можно сказать, что внедрение таких роботов, как Калвин, задает новые стандарты в автопроме. Теперь такие тяжелые работы, как подъем шин, возлагаются на роботов, а человеческий фактор сохраняется в творческих и управленческих процессах. Это служит тому, чтобы современные заводы стали еще более безопасными и эффективными.

RenaultРобототехникаАвтопромCalvinТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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