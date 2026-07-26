Быстрая реакция собаки спасла ребенка от гибели

·40·Мир
Быстрая реакция собаки спасла ребенка от гибели

Происшествие в Турции лишь чудом не закончилось трагедией. Маленький ребенок гулял с мамой по пешеходной дорожке у канала, когда его спас неожиданный герой — собака.

Сообщается, что пока женщина на несколько секунд отвлеклась на продавца кукурузы, ребенок начал играть с мячом. Вскоре мяч покатился в сторону воды. Побежавший за ним малыш, не осознавая опасности, дошел до самого края защитного ограждения у воды.

Именно в этот момент находившаяся рядом собака действовала молниеносно. Она схватила ребенка зубами за одежду и оттащила от края обрыва. Благодаря мгновенной реакции собаки удалось предотвратить трагедию.

It it yiqilib ketaëtgan bolani kiyimlaridan tishlab ushlab turibdi.

Этот инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Кадры быстро распространились в социальных сетях и привлекли внимание миллионов пользователей. Многие пишут, что восхищены преданностью, чуткостью и храбростью собаки.

Иногда настоящие герои не носят плащи. У них есть четыре лапы, преданное сердце и удивительный инстинкт, способный спасти человеческую жизнь.

Турция
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Charos
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