Поведение японской девочки на дороге стало примером для многих

Распространившееся в социальных сетях видео за короткое время привлекло внимание миллионов пользователей. На нем запечатлено, как молодая девочка в Японии переходит дорогу по пешеходному переходу и кланяется в знак благодарности уступившим ей дорогу водителям.

На видео после перехода на другую сторону дороги девочка несколько раз кланяется водителям, остановившим автомобили, в знак уважения. Ее воспитанность и глубокое уважение к правилам дорожного движения поразили многих интернет-пользователей.

В комментариях многие отмечают воспитание, дисциплину японцев и культуру уважительного отношения к окружающим, выражая надежду, что подобные привычки станут популярными и в других странах.