Джошуа Зиркзе может покинуть Манчестер Юнайтед: Ювентус включился в борьбу за нападающего

·84·Спорт
Джошуа Зиркзе может покинуть Манчестер Юнайтед: Ювентус включился в борьбу за нападающего

Нападающий английского Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе пытается проявить себя во время предсезонной подготовки команды, однако его будущее остается под вопросом. В то время как нидерландский футболист испытывает трудности с закреплением в составе «красных дьяволов», итальянский Ювентус всерьез рассматривает вариант с его подписанием. Как сообщает Goal.com, руководство туринского клуба остановило свой выбор на кандидатуре Джошуа Зиркзе с целью усиления линии атаки. Об этом сообщает Goal.com, сообщает .

За два года выступлений в составе Манчестер Юнайтед Зиркзе не смог показать ожидаемых результатов. Конкуренция за место нападающего возросла еще сильнее: забив всего 5 голов в 56 матчах Премьер-лиги, форвард столкнулся с серьезными трудностями. Клуб потратил около 230 миллионов евро на таких футболистов, как Беньямин Шешко, Матеус Кунья и Бриан Мбемо, что значительно снизило шансы нидерландского игрока на попадание в основной состав.

Тем не менее, Джошуа Зиркзе прилагает все усилия, чтобы завоевать доверие нового главного тренера команды Майкла Кэррика. В частности, в товарищеском матче против Русенборга он забил гол благодаря красивому дриблингу и точному удару, доказав, что его технический потенциал все еще высок. Однако руководство клуба рассматривает кандидатуру Олли Уоткинса из Астон Виллы для дальнейшего усиления атакующей линии, что повышает вероятность ухода Зиркзе.

Интерес туринцев и условия трансфера

Спортивный директор Ювентуса Федерико Массара хорошо знаком с талантом нидерландского нападающего. Ранее специалист, работавший в Роме, уже пытался вернуть игрока в Серию А. Теперь туринский клуб рассматривает Джошуа Зиркзе в качестве главного кандидата на формирование связки в нападении вместе с Рандалем Коло Муани. Итальянцы подчеркивают, что годовая зарплата футболиста в размере 3,5 миллиона евро соответствует их финансовым возможностям.

Хотя летом 2024 года Манчестер Юнайтед заплатил за футболиста 42,5 миллиона евро, сейчас его трансферная стоимость оценивается в пределах 30–35 миллионов евро. Учитывая правила финансового фэйр-плей, Ювентус может предложить вариант с арендой игрока с обязательством последующего выкупа. Если английский клуб согласится на такую сделку, трансфер может состояться до конца августа.

В настоящее время главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик работает над обновлением атакующей линии. Если Астон Вилла отпустит своего лидера Олли Уоткинса за 45 миллионов евро, для Зиркзе в Манчестере практически не останется места. В этой ситуации Ювентус выглядит наиболее подходящим вариантом, поскольку футболист хорошо знаком с атмосферой итальянского футбола, в частности благодаря своему выступлению за Болонью.

Манчестер ЮнайтедЮвентусТрансферыДжошуа ЗиркзеФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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