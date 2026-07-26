Корабль Союз МС-28 отделился от МКС: началось возвращение на Землю

Пилотируемый космический корабль “Soyuz МС-28”, завершивший свою миссию на Международной космической станции (МКС), успешно отделился от модуля “Рассвет” российского сегмента станции. В настоящее время корабль взял курс на планету Земля, начался финальный этап полета. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По официальным данным госкорпорации “Роскосмос”, на борту космического корабля находятся три члена экипажа — российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. После отстыковки корабль перешел в режим автономного полета, все системы работают штатно.

Согласно намеченному плану, около 14:32 по ташкентскому времени (12:32 по московскому времени) будут запущены тормозные двигатели корабля. После этого “Soyuz МС-28” начнет сход с орбиты. По словам специалистов, ожидается, что корабль войдет в плотные слои атмосферы Земли и приземлится в заданном районе.

Процесс быстрого возвращения и посадки

Особенность данной миссии заключается в том, что время от расстыковки корабля со станцией до приземления на Землю очень короткое — всего 3,5 часа. Это считается одной из самых быстрых и эффективных схем возвращения в истории космических полетов. Такой “экспресс”-метод предотвращает долгое нахождение экипажа внутри капсулы.

Процесс посадки запланирован на 15:26 по ташкентскому времени. Ожидается, что капсула приземлится в заданных координатах в казахстанской степи. Поисково-спасательные группы там уже приведены в готовность и ждут для встречи астронавтов и оказания первой медицинской помощи.

Эта миссия была важной частью очередных научных исследований и работ по техобслуживанию на Международной космической станции. Кристофер Уильямс и его российские коллеги в течение нескольких месяцев проводили на станции различные биологические и технологические эксперименты. Их возвращение позволит освободить места на станции для членов новой экспедиции.

Процесс входа космического корабля в атмосферу считается одним из самых сложных этапов. В результате трения поверхность капсулы нагревается до нескольких тысяч градусов, однако специальный слой тепловой защиты обеспечивает безопасность экипажа. На завершающем этапе срабатывает парашютная система, снижая скорость корабля до безопасного уровня.