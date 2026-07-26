Корабль Союз МС-28 отделился от МКС: началось возвращение на Землю

·27·Технологии
Корабль Союз МС-28 отделился от МКС: началось возвращение на Землю

Пилотируемый космический корабль “Soyuz МС-28”, завершивший свою миссию на Международной космической станции (МКС), успешно отделился от модуля “Рассвет” российского сегмента станции. В настоящее время корабль взял курс на планету Земля, начался финальный этап полета. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По официальным данным госкорпорации “Роскосмос”, на борту космического корабля находятся три члена экипажа — российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. После отстыковки корабль перешел в режим автономного полета, все системы работают штатно.

Согласно намеченному плану, около 14:32 по ташкентскому времени (12:32 по московскому времени) будут запущены тормозные двигатели корабля. После этого “Soyuz МС-28” начнет сход с орбиты. По словам специалистов, ожидается, что корабль войдет в плотные слои атмосферы Земли и приземлится в заданном районе.

Процесс быстрого возвращения и посадки

Особенность данной миссии заключается в том, что время от расстыковки корабля со станцией до приземления на Землю очень короткое — всего 3,5 часа. Это считается одной из самых быстрых и эффективных схем возвращения в истории космических полетов. Такой “экспресс”-метод предотвращает долгое нахождение экипажа внутри капсулы.

Процесс посадки запланирован на 15:26 по ташкентскому времени. Ожидается, что капсула приземлится в заданных координатах в казахстанской степи. Поисково-спасательные группы там уже приведены в готовность и ждут для встречи астронавтов и оказания первой медицинской помощи.

Эта миссия была важной частью очередных научных исследований и работ по техобслуживанию на Международной космической станции. Кристофер Уильямс и его российские коллеги в течение нескольких месяцев проводили на станции различные биологические и технологические эксперименты. Их возвращение позволит освободить места на станции для членов новой экспедиции.

Процесс входа космического корабля в атмосферу считается одним из самых сложных этапов. В результате трения поверхность капсулы нагревается до нескольких тысяч градусов, однако специальный слой тепловой защиты обеспечивает безопасность экипажа. На завершающем этапе срабатывает парашютная система, снижая скорость корабля до безопасного уровня.

КосмосРоссияNASAСоюз MS-28МКС
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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