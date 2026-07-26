Иран пообещал Украине ответ после удара по судну на Каспии

Сообщение об ударе по иранскому торговому судну на Каспийском море привело к новой напряженности между Тегераном и Киевом. Если иранские официальные лица заявили, что последствия атаки «не останутся без ответа», то Украина сообщила о поражении судов на Каспии, которые использовались для перевозки связанных с Ираном военных грузов.

Однако пока остается открытым важный вопрос: было ли независимо подтверждено, что среди целей, упомянутых президентом Украины, находилось именно то торговое судно, об атаке на которое заявлял Тегеран.

Резкое предупреждение от иранского парламента

Первый заместитель председателя парламента Ирана Али Никазод 26 июля выступил с предупреждением в адрес украинской стороны.

Он подчеркнул, что Иран воспользуется правом на защиту своей территориальной целостности. Любая точка, откуда будет направлен удар против страны, может рассматриваться вооруженными силами Ирана как законная целю.

«Необдуманное действие украинского правительства не останется без ответа», — заявил Али Никазод.

При этом данное заявление пока не является официальной военной операцией или приказом о нанесении удара. Оно считается политическим предупреждением высокопоставленного представителя иранского парламента.

Сообщается о гибели одного человека на судне

По информации министерства иностранных дел Ирана, атака ранним утром 25 июля вызвала взрыв на иранском торговом судне в Каспийском море.

Согласно предварительным данным, обнародованным Тегераном:

погиб один моряк;

еще один член экипажа получил ранения;

само судно получило повреждения.

Иран расценил инцидент как «акт агрессии» и нарушение норм Устава ООН, запрещающих применение силы. Полная информация о названии судна, точной точке удара и масштабах причиненного ущерба не публиковалась.

Украинский дипломат вызван в МИД

После инцидента временный поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана. Ему был выражен официальный протест, а атака охарактеризована как «враждебное и преступное действие».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с главой внешней политики Европейского союза Каей Каллас призвал Совет Безопасности ООН и европейские государства дать жесткую оценку произошедшему.

Однако в открытых источниках пока не подтверждено, что Тегеран направил в Совет Безопасности ООН отдельное официальное письмо с жалобой. Известно лишь то, что Иран требует от международных структур привлечь к ответственности Украину и поддерживающие ее стороны.

Что сказал Зеленский об ударах?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря дальнобойным ударам на Каспийском море были зафиксированы «очень сильные результаты».

По его словам, среди целей были:

российский военный корабль;

суда, использовавшиеся для перевозки военных грузов с участием Ирана;

некоторые российские логистические объекты на Каспии.

Зеленский не назвал имена судов и не стал отдельно комментировать гибель человека на иранском торговом судне. По этой причине заявление Киева не подтверждает полностью все детали, озвученные Ираном.

А Служба безопасности Украины заявила, что суда «Порт Оля 2» и «Бегей» использовались для перевозки военных грузов между Россией и Ираном. Эти данные также пока не прошли полную независимую проверку.

Превращается ли Каспий в новый военный фронт?

Каспийское море является одним из важнейших торговых и логистических маршрутов между Россией и Ираном. Украинская сторона неоднократно заявляла, что Москва получает через этот маршрут разработанные в Иране дроны и другую военную продукцию.

Тегеран же утверждает, что напрямую в российско-украинской войне не участвует. В то же время западные страны и официальные лица Украины утверждают, что Иран поставлял России беспилотники и технологии для их производства.

Последний удар на Каспии показал, что это противостояние перекидывается и на само море. Северные порты Ирана приобрели еще большую значимость в условиях усиливающихся международных санкций и рисков на южных морских путях.

Может ли Иран нанести удар по Украине?

Заявление Али Никазода оставляет открытой вероятность военного ответа. Однако иранское правительство пока не объявляло конкретного плана удара по Украине, списка целей или сроков операции.

Перед Тегераном сейчас стоит несколько путей:

усиление дипломатического давления;

требование мер против Украины через международные организации;

расширение военного сотрудничества с Россией;

либо рассмотрение возможности непосредственного ответа.

Любой прямой военный ответ может теснее связать российско-украинскую войну с конфликтами на Ближнем Востоке и вывести напряженность на новый этап.

Взрыв на Каспии теперь — это не просто нападение на одно судно. Он превращается в событие, которое подвело отношения Тегерана и Киева к черте открытого противостояния. Главный вопрос все еще остается без ответа: ограничится ли предупреждение Ирана дипломатическим давлением или за ним последуют практические военные действия?