Неожиданный дуэт для ЧМ-2038: мундиаль может пройти во Франции и Германии

После официального определения хозяев чемпионатов мира 2030 и 2034 годов внимание футбольного мира приковано к следующему первенству планеты — ЧМ-2038. В Европе в гонке за право принять это соревнование все чаще звучит имя Франции. Однако в экспертных и политических кругах подробно обсуждается вариант проведения турнира совместно с Германией.

Zamin.uz анализирует возможности приема будущего чемпионата мира, ужесточившиеся требования ФИФА и подробности ожидаемого грандиозного партнерства.

1. Богатый опыт и существующая база Франции

В последние годы Франция накопила огромный опыт организации крупных международных спортивных мероприятий. Завоевав право на проведение Евро-2016, Олимпийских игр в Париже-2024 и зимних Олимпийских игр ЧМ-2030, страна доказала высокий уровень своей инфраструктуры и организационного потенциала.

Наследие Евро-2016: В стране уже имеются арены мирового уровня, такие как «Стад де Франс», «Стад Велодром» в Марселе, «Групама Стадиум» в Лионе, «Стад Пьер-Моруа» и «Парк де Пренс».

Готовая инфраструктура: По сетям отелей, логистике и транспортной системе Франция считается одной из государств с наиболее благоприятными условиями.

2. Новые требования ФИФА и угроза формата на 64 команды

Однако в последние годы требования ФИФА к хозяевам чемпионата мира резко ужесточились. Особенно в то время, когда ожидается увеличение числа сборных-участниц турнира в будущем до 64 команд, самостоятельный прием турнира одной страной потребует огромных ресурсов.

Проблема стадионов: В настоящее время Франция может предложить около 12 стадионов, отвечающих международным стандартам. Но для глобального турнира с участием 64 команд этого может оказаться недостаточно, что вызовет необходимость капитального ремонта, расширения нескольких арен или строительства новых.

Хозяйство ЧМ-2038: индивидуальная или совместная заявка Франции

Аспекты Франция (Самостоятельно) Франция + Германия (Совместная заявка) Инфраструктура и стадионы Около 12 (требуется реконструкция) Более 20 готовых и современных суперарен Финансовые затраты Требуются миллиарды долларов новых инвестиций Затраты и риски разделены между двумя странами Вероятность победы Есть, но высоки финансовые и логистические риски Самый сильный и безальтернативный вариант в Европе

3. Фактор Германии: Почему совместная заявка — оптимальное решение?

С этой точки зрения Германия имеет явное преимущество благодаря наличию разветвленной сети крупных и современных стадионов. Инфраструктурная готовность немцев открывает двери для наиболее выгодного для Франции партнерства.

Оптимизация затрат: Совместная заявка с Германией может стать самым сильным и финансово выверенным предложением от европейского континента.

Инвестиционные риски: Если Франция решит проводить ЧМ-2038 в одиночку, в ближайшие годы ей придется вложить очень крупные инвестиции в модернизацию спортивной инфраструктуры.

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