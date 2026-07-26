Неожиданный дуэт для ЧМ-2038: мундиаль может пройти во Франции и Германии
После официального определения хозяев чемпионатов мира 2030 и 2034 годов внимание футбольного мира приковано к следующему первенству планеты — ЧМ-2038. В Европе в гонке за право принять это соревнование все чаще звучит имя Франции. Однако в экспертных и политических кругах подробно обсуждается вариант проведения турнира совместно с Германией.
Zamin.uz анализирует возможности приема будущего чемпионата мира, ужесточившиеся требования ФИФА и подробности ожидаемого грандиозного партнерства.
1. Богатый опыт и существующая база Франции
В последние годы Франция накопила огромный опыт организации крупных международных спортивных мероприятий. Завоевав право на проведение Евро-2016, Олимпийских игр в Париже-2024 и зимних Олимпийских игр ЧМ-2030, страна доказала высокий уровень своей инфраструктуры и организационного потенциала.
Наследие Евро-2016: В стране уже имеются арены мирового уровня, такие как «Стад де Франс», «Стад Велодром» в Марселе, «Групама Стадиум» в Лионе, «Стад Пьер-Моруа» и «Парк де Пренс».
Готовая инфраструктура: По сетям отелей, логистике и транспортной системе Франция считается одной из государств с наиболее благоприятными условиями.
2. Новые требования ФИФА и угроза формата на 64 команды
Однако в последние годы требования ФИФА к хозяевам чемпионата мира резко ужесточились. Особенно в то время, когда ожидается увеличение числа сборных-участниц турнира в будущем до 64 команд, самостоятельный прием турнира одной страной потребует огромных ресурсов.
Проблема стадионов:
В настоящее время Франция может предложить около 12 стадионов, отвечающих международным стандартам. Но для глобального турнира с участием 64 команд этого может оказаться недостаточно, что вызовет необходимость капитального ремонта, расширения нескольких арен или строительства новых.
Хозяйство ЧМ-2038: индивидуальная или совместная заявка Франции
Аспекты
Франция (Самостоятельно)
Франция + Германия (Совместная заявка)
Инфраструктура и стадионы
Около 12 (требуется реконструкция)
Более 20 готовых и современных суперарен
Финансовые затраты
Требуются миллиарды долларов новых инвестиций
Затраты и риски разделены между двумя странами
Вероятность победы
Есть, но высоки финансовые и логистические риски
Самый сильный и безальтернативный вариант в Европе
3. Фактор Германии: Почему совместная заявка — оптимальное решение?
С этой точки зрения Германия имеет явное преимущество благодаря наличию разветвленной сети крупных и современных стадионов. Инфраструктурная готовность немцев открывает двери для наиболее выгодного для Франции партнерства.
Оптимизация затрат: Совместная заявка с Германией может стать самым сильным и финансово выверенным предложением от европейского континента.
Инвестиционные риски: Если Франция решит проводить ЧМ-2038 в одиночку, в ближайшие годы ей придется вложить очень крупные инвестиции в модернизацию спортивной инфраструктуры.
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