Сэм Керр вернулась в США: Австралийская звезда обновила исторический рекорд в НВСЛ

·1·Спорт
Сэм Керр вернулась в США: Австралийская звезда обновила исторический рекорд в НВСЛ

Одна из ярчайших звезд женского футбола, австралийская нападающая Сэм Керр триумфально вернулась в Национальную женскую футбольную лигу США (НВСЛ). Проведя шесть с половиной успешных лет в составе Челси, опытный форвард присоединилась к клубу Готэм ФК и открыла новую страницу в истории турнира, забив свой дебютный гол. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В матче против команды Портленд Торнс, завершившемся боевой ничьей со счетом 2:2, Сэм Керр вновь продемонстрировала свое мастерство. Этот гол не только принес ее команде важное очко, но и стал первым официальным мячом футболистки на полях США после почти семилетнего перерыва. В последний раз она поражала ворота соперников в НВСЛ в октябре 2019 года.

Исторический рекорд и детали матча

Как сообщает издание Goal.com, этот гол стал для Сэм Керр 78-м в регулярных чемпионатах НВСЛ. Самое главное, что она довела количество матчей, в которых забивала голы, до 59, установив рекорд лиги в этом компоненте. Предыдущее достижение принадлежало Линн Уильямс. 32-летний форвард доказала, что ее голевое чутье по-прежнему на высоте, и показала, что будет представлять серьезную угрозу для других команд чемпионата.

Встреча выдалась богатой на неожиданные события. Дебютант Портленд Торнс Рене Лайлс открыла счет на 21-й минуте, став автором одного из красивейших голов недели. Однако точный удар Сэм Керр спустя десять минут заставил замолчать болельщиков, собравшихся на стадионе Провиденс Парк. За 17 минут до конца матча Джейден Перри была удалена с поля за грубую игру против именно Керр.

Ситуация в турнирной таблице и результаты команд

После этого результата Готэм ФК временно поднялся на первое место в турнирной таблице. Команда продлила свою беспроигрышную серию до четырех матчей. Тем не менее, есть и тревожная новость для главного тренера команды Хуана Карлоса Амороса: оплот обороны Эмили Соннетт получила травму в начале игры и была вынуждена покинуть поле. Ее выбывание из строя может повлиять на чемпионские амбиции команды.

Портленд Торнс, несмотря на ничью, установил собственный внутренний рекорд. Команда еще не потерпела ни одного поражения дома в 2026 году, и этот показатель достиг 11 домашних матчей подряд. Ожидается, что возвращение Сэм Керр и ее результативность выведут интерес к женскому футболу в США на новый уровень.

Сэм КеррГотэм ФКNWSLЖенский ФутболРекорд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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