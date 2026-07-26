Нежданный гость в нью-йоркском аэропорту: енот рухнул с потолка (видео)

·1·Мир
Нежданный гость в нью-йоркском аэропорту: енот рухнул с потолка (видео)

В терминале А аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке произошел неожиданный и забавный инцидент. Рядом со стойкой регистрации авиакомпании Spirit Airlines внезапно открылась потолочная плитка, и из нее на пол рухнул енот.

На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлено, как испуганный енот сначала несколько секунд висел на электрических проводах, а затем упал на пол. Его неожиданное появление вызвало настоящий переполох в аэропорту. Пассажиры и сотрудники с криками разбежались в разные стороны.

Тем не менее, после инцидента некоторые пассажиры отнеслись к ситуации с юмором. По их словам, енот привнес хоть какую-то долю веселья в утомительный процесс ожидания рейса.

В результате происшествия никто не пострадал. Сам енот также остался жив, сотрудники службы отлова диких животных быстро и безопасно поймали его.

Администрация аэропорта ограничилась вызовом спецслужбы после инцидента. Никаких скидок, компенсаций или других льгот пассажирам предоставлено не было.

Пока остается неизвестным, как именно енот забрался в потолочную часть здания аэропорта. Специалисты изучают причины произошедшего и принимают необходимые меры, чтобы в будущем подобные неожиданные ситуации не повторялись.

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Charos
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