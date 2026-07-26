В Польше резко охладело отношение к Зеленскому: 75,8% негативных оценок...

·149·Мир
В Польше резко охладело отношение к Зеленскому: 75,8% негативных оценок...

В Польше отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому приняло резко негативный характер. Согласно новому опросу, более трех четвертей участников критически оценили его деятельность — это свидетельствует о том, что исторические разногласия в отношениях между Варшавой и Киевом вновь вышли на первый план.

Однако за цифрами кроется важная деталь: опрос измерял не «доверие» к Зеленскому, а общее отношение к его деятельности. Кроме того, объяснять результат исключительно одним конфликтом тоже было бы неверно.

Каждый четвертый поляк дал негативную оценку

В ходе опроса, проведенного Унитед Сурвейс бй ИБРиС по заказу Виртуална Полска, 75,8% респондентов выразили негативное отношение к деятельности Зеленского.

Результаты распределились следующим образом:

  • 41,9% — крайне негативно;

  • 33,9% — скорее негативно;

  • 15,4% — скорее позитивно;

  • 1,5% — крайне позитивно;

  • 7,3% — не определились с точным мнением.

Таким образом, те, кто оценил Зеленского положительно, составили в общей сложности 16,9%.

Негативные оценки — 75,8%. А позитивное отношение осталось на уровне 16,9%.

Исследование проводилось 10–12 июля 2026 года методами интернет- и телефонных опросов — КАВИ и КАТИ. В нем приняли участие тысяча совершеннолетних граждан Польши.

Политические взгляды сильно повлияли на результат

Опрос также продемонстрировал внутриполитический раскол в польском обществе. Среди избирателей, поддерживающих правящую коалицию, мнения разделились поровну: 45% оценили Зеленского положительно, а еще 45% — отрицательно.

Среди сторонников оппозиции уровень критики оказался значительно выше. 94% из них дали украинскому президенту негативную оценку, в то время как положительное отношение выразил лишь 1%.

Среди сторонников «Конфедерации» и «Конфедерации польской короны» доля негативных оценок достигла 97%. Это показывает, что отношение к Зеленскому тесно связано не только с украинской политикой, но и с внутриполитической конкуренцией в самой Польше.

Решение о «героях УПА*» вызвало крупный скандал

Одним из главных фонов для резкой реакции в Польше стало решение Зеленского присвоить воинской части сил специальных операций Украины почетное наименование «герои УПА*».

В Украине УПА (Украинская повстанческая армия) почитается как структура, боровшаяся за независимость. В Польше же она ассоциируется с убийствами десятков тысяч польских мирных жителей на Волыни и в Восточной Галиции во время Второй мировой войны. Польский парламент признал эти преступления геноцидом.

Польское правительство потребовало отменить это решение, а Европейский парламент раскритиковал данный шаг как наносящий ущерб добрососедским отношениям.

На фоне этого конфликта президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла. Эта награда была вручена Зеленскому в 2023 году бывшим президентом Польши Анджеем Дудой. Навроцкий при этом подчеркнул, что данное решение не означает прекращения поддержки Польшей Украины в противостоянии российской агрессии.

В то же время, сам опрос не запрашивал у респондентов точных причин их негативного отношения. Следовательно, утверждать, что результат в 75,8% является прямым и единственным следствием конфликта вокруг УПА, научно некорректно.

Вокруг вывезенных из Украины картин также начались судебные разбирательства

В польской прессе параллельно появились сообщения о правовом споре вокруг некоторых произведений искусства, принадлежащих украинским музеям.

После широкомасштабного вторжения России часть ценных экспонатов из львовских музеев была вывезена в Польшу в целях безопасности. Среди них — две картины, которые в настоящее время экспонируются в Центральном Поморском музее в Слупске:

  • «Портрет Роксоланы» неизвестного художника КсВИ века;

  • «Портрет юноши кисти Алоизия Рейхана, 1850 года».

Общая стоимость двух полотен оценивается в 150 тысяч злотых.

Представитель наследников князя Анджея Любомирского обратился в окружной суд Слупска с просьбой запретить вывозить картины с территории Польши до рассмотрения основного имущественного спора.

Музей подтвердил получение искового заявления 20 июля 2026 года. Однако на данный момент суд еще не вынес окончательного решения о том, останутся ли полотна в Польше или будут возвращены в Украины. Поэтому делать вывод о том, что «картины не вернут в Украину», пока преждевременно.

Доверие между Варшавой и Киевом проходит испытание

Новый опрос показывает серьезное падение личного рейтинга Зеленского в Польше. Историческая память, вопрос украинских беженцев, экономические разногласия и внутриполитическая борьба в Польше могут оказывать одновременное влияние на общественные настроения.

Тем не менее, Польша и Украина остаются жизненно важными друг для друга в сфере безопасности. Теперь главный вопрос заключается в том, смогут ли два государства решить болезненные исторические вопросы, не превращая их в политическое столкновение, или же негативные настроения в обществе повлияют и на стратегическое партнерство?

Как вы думаете, какая из сторон должна сделать первый шаг для восстановления отношений между Польшей и Украиной?

*- экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Владимир ЗеленскийПольшаКиевВаршаваWirtualna Polska
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Shuhrat Razzakov
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