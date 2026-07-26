Челси установил астрономическую цену на Педру Нету: Манчестер Сити и Ливерпуль предупреждены

Лондонский Челси озвучил свою жесткую позицию по поводу талантливого вингера Педру Нету. "Аристократы" обратились к своим главным соперникам по Английской Премьер-лиге — Манчестер Сити и Ливерпулю, заявив, что не намерены отпускать португальского футболиста дешево. Это решение объясняется общим резким ростом цен на европейском трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как пишет издание Goal.com со ссылкой на данные Даилй Маил, руководство Челси в данный момент не вынуждено продавать Нету. Однако, если поступит достойное предложение, клубное руководство оценит его исходя из требований современного рынка. Поскольку в Европе сейчас наблюдается дефицит вингеров высокого уровня, стоимость обладателей такого амплуа достигла рекордных показателей.

Новые критерии на трансферном рынке

На установление столь высокой цены со стороны Челси напрямую повлияли трансферные процессы в других топ-клубах. В частности, ситуация вокруг игрока Пари Сен-Жермен Брэдли Баркола и его ценник в 90 миллионов евро служат своеобразным ориентиром для лондонцев. Кроме того, отклоненное предложение Реала в размере 100 миллионов евро (90+10 млн) за звезду РБ Лейпциг Яна Диоманде наглядно показало инфляцию на рынке.

Манчестер Сити и Ливерпуль уже долгое время проявляют интерес к трансферу 26-летнего Педру Нету. В оптимальной форме футболист становится настоящей креативной силой на поле и способен решать исход матчей. По этой причине Хосеп Гвардиола и новый тренерский штаб Ливерпуля хотят видеть его в своем составе. Тем не менее, Челси намерен извлечь максимальную финансовую выгоду из этого интереса.

Дополнительное преимущество для Челси в переговорах обеспечивают клубы Про-лиги Саудовской Аравии. Интерес арабских клубов к португальской звезде позволяет лондонцам еще больше взвинчивать цену и диктовать свои условия в торгах с английскими грандами. Это может еще сильнее осложнить трансфер для Манчестер Сити и Ливерпуля.

Мареска и будущее Нету

Интересно, что Энцо Мареска, работающий в тренерском штабе Манчестер Сити, в свое время, когда трудился в системе Челси, был страстным поклонником Нету. Он высоко оценивал возможности португальского футболиста на правом фланге. Ожидается, что этот фактор еще больше укрепит решимость "горожан" в вопросе трансфера.

В настоящее время Педру Нету не обращает внимания на трансферные слухи и сосредоточен на процессе восстановления и отдыхе. Поскольку он выступал за сборную Португалии на чемпионате мира, руководство клуба предоставило ему дополнительный отпуск. Из-за этого футболист не принимает участия в предсезонном турне команды в Сидней.

В заключение можно сказать, что Челси просто так не отпустит своего лидера. Если Манчестер Сити или Ливерпуль захотят осуществить этот трансфер, им придется расстаться с суммой как минимум в районе 90-100 миллионов евро. В противном случае высока вероятность того, что Нету проведет следующий сезон на стадионе Стэмфорд Бридж.