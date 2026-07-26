Челси установил астрономическую цену на Педру Нету: Манчестер Сити и Ливерпуль предупреждены
Лондонский Челси озвучил свою жесткую позицию по поводу талантливого вингера Педру Нету. "Аристократы" обратились к своим главным соперникам по Английской Премьер-лиге — Манчестер Сити и Ливерпулю, заявив, что не намерены отпускать португальского футболиста дешево. Это решение объясняется общим резким ростом цен на европейском трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Как пишет издание Goal.com со ссылкой на данные Даилй Маил, руководство Челси в данный момент не вынуждено продавать Нету. Однако, если поступит достойное предложение, клубное руководство оценит его исходя из требований современного рынка. Поскольку в Европе сейчас наблюдается дефицит вингеров высокого уровня, стоимость обладателей такого амплуа достигла рекордных показателей.
Новые критерии на трансферном рынкеНа установление столь высокой цены со стороны Челси напрямую повлияли трансферные процессы в других топ-клубах. В частности, ситуация вокруг игрока Пари Сен-Жермен Брэдли Баркола и его ценник в 90 миллионов евро служат своеобразным ориентиром для лондонцев. Кроме того, отклоненное предложение Реала в размере 100 миллионов евро (90+10 млн) за звезду РБ Лейпциг Яна Диоманде наглядно показало инфляцию на рынке.
Манчестер Сити и Ливерпуль уже долгое время проявляют интерес к трансферу 26-летнего Педру Нету. В оптимальной форме футболист становится настоящей креативной силой на поле и способен решать исход матчей. По этой причине Хосеп Гвардиола и новый тренерский штаб Ливерпуля хотят видеть его в своем составе. Тем не менее, Челси намерен извлечь максимальную финансовую выгоду из этого интереса.
Дополнительное преимущество для Челси в переговорах обеспечивают клубы Про-лиги Саудовской Аравии. Интерес арабских клубов к португальской звезде позволяет лондонцам еще больше взвинчивать цену и диктовать свои условия в торгах с английскими грандами. Это может еще сильнее осложнить трансфер для Манчестер Сити и Ливерпуля.
Мареска и будущее НетуИнтересно, что Энцо Мареска, работающий в тренерском штабе Манчестер Сити, в свое время, когда трудился в системе Челси, был страстным поклонником Нету. Он высоко оценивал возможности португальского футболиста на правом фланге. Ожидается, что этот фактор еще больше укрепит решимость "горожан" в вопросе трансфера.
В настоящее время Педру Нету не обращает внимания на трансферные слухи и сосредоточен на процессе восстановления и отдыхе. Поскольку он выступал за сборную Португалии на чемпионате мира, руководство клуба предоставило ему дополнительный отпуск. Из-за этого футболист не принимает участия в предсезонном турне команды в Сидней.
В заключение можно сказать, что Челси просто так не отпустит своего лидера. Если Манчестер Сити или Ливерпуль захотят осуществить этот трансфер, им придется расстаться с суммой как минимум в районе 90-100 миллионов евро. В противном случае высока вероятность того, что Нету проведет следующий сезон на стадионе Стэмфорд Бридж.
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