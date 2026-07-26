Перевезли туалет морем, чтобы сэкономить две тысячи долларов

Два друга в Австралии стали популярны в социальных сетях благодаря своему необычному решению. Чтобы не платить 2 тысячи австралийских долларов за доставку, они решили перевезти туалет на остров Кенгуру на самодельной плавучей платформе.

Во время приключения они за почти 4 часа пересекли пролив, известный обитающими там акулами. Плавучая платформа была необычной — на нее установили мотор от лодки и даже разместили небольшой мангал для приготовления еды в дороге. Во время путешествия друзья жарили колбаски, сделав поездку еще более увлекательной.

Интересно, что паром преодолевает это расстояние всего за 45 минут. Однако они предпочли сэкономить деньги и пережить незабываемое приключение.

Видео этого путешествия быстро распространилось в соцсетях и вызвало жаркие споры среди пользователей. Одни похвалили их за находчивость, а другие отметили, что столь опасное путешествие не оправдывает незначительной экономии.