Xiaomi выпустила миллион тиражом книгу по использованию смартфонов для пожилых людей

·34·Технологии
Xiaomi выпустила миллион тиражом книгу по использованию смартфонов для пожилых людей

В эпоху стремительного развития технологий освоение современных гаджетов пожилыми людьми становится серьезной проблемой. Китайская компания Xiaomi предприняла масштабный проект с целью заполнить этот социальный пробел: бренд напечатал специальное руководство по использованию смартфонов тиражом 1 миллион экземпляров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, эти книги под названием «Руководство по использованию смартфона для пожилых людей» распространяются абсолютно бесплатно в официальных магазинах Xiaomi Хоме. С помощью этой инициативы компания стремится помочь пожилым людям, чувствующим себя неуверенно в мире цифровых технологий, облегчить их повседневные задачи.

Сложные технологии простым языком

Руководство подготовлено на основе специальной методики, в которой все инструкции изложены очень простым и понятным языком. В книге особое внимание уделено основным функциям смартфона, включая такие важные аспекты, как увеличение размера текста, регулировка громкости и распознавание значков приложений.

Также даны подробные инструкции по процессам, вызывающим наибольшие трудности у пожилых людей — добавлению новых контактов, установке и удалению программ, изменению обоев экрана и работе с основными настройками. Каждое действие обогащено визуальными иллюстрациями, что позволяет пользователю самостоятельно управлять устройством.

Социальная ответственность и широкий охват

Это не первый проект компании Xiaomi в данном направлении. В феврале текущего года бренд выпустил аналогичные руководства тиражом 70 тысяч экземпляров и распространил их через более чем 2000 магазинов. Следующий тираж в 1 миллион экземпляров свидетельствует о том, насколько успешным и востребованным оказался проект.

Учитывая, что смартфоны Xiaomi входят в число самых популярных устройств и на рынке Узбекистана, подобные инициативы актуальны и для местных пользователей. Хотя пока эти книги предназначены только для китайского рынка, такой подход компании может стать примером для других технологических гигантов.

По мнению экспертов, такие печатные пособия являются важным инструментом в повышении цифровой грамотности. Часто у представителей молодого поколения не хватает времени объяснять функции смартфонов своим родителям или бабушкам и дедушкам, а такие книги служат постоянным компаньоном и советчиком для пожилых людей.

XiaomiСмартфонТехнологияГаджетКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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