В Китае люди спасаются от жары, отдыхая прямо в метро

В некоторых регионах Китая температура воздуха достигла рекордных отметок, и население ищет различные способы спастись от зноя. Особенно популярными временными прохладными убежищами для людей стали оборудованные кондиционерами станции и вагоны метро.

На распространившихся в социальных сетях видео запечатлено, как некоторые граждане отдыхают лежа на станциях метро, а другие проводят время с семьями, играя в карты или беседуя. Из-за уличной жары многие стараются оставаться в прохладных местах как можно дольше.

Тот факт, что станции метро с работающими кондиционерами превратились не просто в транспортное средство, а в убежище от жары, активно обсуждается среди интернет-пользователей.